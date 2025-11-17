Απίστευτες αποκαλύψεις από τον Μπόλονι: «Παίκτης έκανε κοκαΐνη πριν τους αγώνες»

Ο Λάζλο Μπόλονι, ένας προπονητής με θητείες σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους με πέρασμα από τα ελληνικά γήπεδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, προχώρησε σε μια αποκάλυψη που προκαλεί σοκ. Μιλώντας για την περίοδο που βρισκόταν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Ρουμάνος τεχνικός αποκάλυψε ότι ο Μάριο Ζαρντέλ έκανε χρήση κοκαΐνης κατά τη δεύτερη χρονιά του στον πορτογαλικό σύλλογο, κάτι που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε δημόσια το 2008.

Παρά τα όσα περιγράφει ο Μπόλονι, ο Λουίς Ορτα, πρώην διευθυντής του εργαστηρίου αναλύσεων του Εθνικού Συμβουλίου Αντιντόπινγκ της Πορτογαλίας, τόνισε πως ο Βραζιλιάνος φορ δεν βρέθηκε ποτέ θετικός σε επίσημα τεστ, ούτε στην Πόρτο, ούτε στη Σπόρτινγκ, ούτε αργότερα στη Μπεϊρά-Μαρ.

Οι αποκαλύψεις Μπόλονι

Σε συνέντευξή του στο podcast Vorbitorinci, ο Μπόλονι, ο προπονητής που οδήγησε τη Σπόρτινγκ στο πρωτάθλημα το 2001/02, μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα με τον Ζαρντέλ. «Ο πιο δύσκολος παίκτης που είχα ποτέ ήταν ο Ζαρντέλ», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αρκετές φορές έγραφε την ενδεκάδα στον πίνακα και ο γιατρός της ομάδας τού έκανε νόημα ότι ο Ζαρντέλ δεν μπορούσε να αγωνιστεί, γιατί είχε κάνει χρήση ναρκωτικών.

Ο Μπόλονι περιέγραψε και την προσπάθεια προσωπικής στήριξης που προσέφερε στον ποδοσφαιριστή:«Τον πήρα μαζί μου στο προπονητικό κέντρο, μείναμε μέρες εκεί, μιλούσαμε, προπονούμασταν μαζί. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να τον βοηθήσω.»

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, όλα κατέρρευσαν όταν ο Ζαρντέλ ζήτησε «να βγει λίγο». Ο Μπόλονι προσπάθησε να τον αποτρέψει, αλλά ο Βραζιλιάνος κάλεσε ταξί και εξαφανίστηκε. «Ήξερα ότι δεν θα επέστρεφε. Εμφανίστηκε την επόμενη μέρα, αλλά ο γιατρός μου έκανε πάλι τα ίδια νοήματα…», είπε χαρακτηριστικά.