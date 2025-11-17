Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο... κρυφός συμπαίκτης του Αλαφούζου στο «τριφύλλι»

Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για όλους και για όλα στην μεγάλη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Κυριακής (16/11). Στην θεματική που μιλούσε για πιθανούς επενδυτές, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αποκάλυψε, πως όλα αυτά τα χρόνια μόνο ένας επιχειρηματίας συνέβαλε οικονομικά στους «πράσινους», αρχικά με την προσφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ και εν συνεχεία κάθε χρονιά με μεγάλη χορηγία.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε ένα εκατομμύριο και συμβάλλει κάθε χρόνο με μεγάλη χορηγία πολλών εκατοντάδων ευρώ. Είναι ο μόνος που έχει προσπαθήσει να βοηθήσει οικονομικά τον Παναθηναϊκό».

Ο επιχειρηματίας στον οποίο αναφέρεται είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ιδρυτής της Chipita και διευθύνων σύμβουλός της από το 1989 ως το 2021, και πρόεδρος του ΣΕΒ από το 2024. Επίσης είναι και ο μεγαλομέτοχος της ΙΟΝ, ενώ στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας του συμπεριλαμβάνονται πολλές εταιρίες της βιομηχανίας τροφίμων.

Ποιός είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

O Σπύρος Θεοδωρόπουλος (γενν. 1957) είναι επιχειρηματίας, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Chipita A.E. Θεωρείται ως ένας από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους του ελληνικού επιχειρείν. Από το 2006 έως το 2010 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Vivartia ABEE. Λόγω του ότι ίδρυσε ο ίδιος την Chipita, συχνά τον αποκαλούν με το χαϊδευτικό Mr.Chipita.

Γεννήθηκε το 1957 και μεγάλωσε ανάμεσα στα Εξάρχεια, στο Λυκαβηττό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο πατέρας του είχε γαλακτοπωλείο κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που ονομαζόταν Recor A.E., και η μικρή αυτή επιχείρηση, που παρήγαγε τότε γαλακτοκομικά προϊόντα, γίνεται η πρώτη επιχείρηση που αναλαμβάνει να διαχειριστεί μετά και τον απροσδόκητο χαμό του πατέρα του, το 1973. Το 1975 εισέρχεται μετά από εξετάσεις στην ΑΣΟΕΕ και ολοκληρώνει τις σπουδές του το 1979.

Το 1981 ορίστηκε γενικός διευθυντής της Aligel Α.Ε., εισαγωγικής εταιρείας γλυκισμάτων και παγωτών. Μετά από 5 χρόνια αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή της Interia, μιας εταιρείας παραγωγής κρέμας φουντουκιού που είχε σημαντικές εξαγωγικές δραστηριότητες. Το 1986 εξαγόρασε το 50% των μετοχών της Chipita, τότε εταιρείας παραγωγής snacks και το 1989 την εξαγόρασε πλήρως. Το 1990 προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια στην εταιρεία αυτή μέσω του Eurohellenic fund (Olayan, De Benedetti, Alpha Finance και ΤΙΤΑΝ) και αρχίζει η μαζική παραγωγή κρουασάν.

Το 2006 η Chipita συγχωνεύτηκε με τις ελληνικές εταιρείες ΔΕΛΤΑ, GOODY’S και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δημιουργώντας τον όμιλο της VIVARTIA. Το έτος 2007 η VIVARTIA εξαγοράστηκε από τον όμιλο της MIG, ενώ το καλοκαίρι του 2010, ο ίδιος μαζί με τον όμιλο Olayan και με άλλους Έλληνες επιχειρηματίες εξαγόρασε εκ νέου την Chipita. ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος το 2022, συμμετείχε και στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΟΝ Α.Ε. αποκτώντας το 45% των μετοχών της.

Ο 68χρονος επιχειρηματίας έχει διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας. Επίσης υπήρξε αντιπρόεδρος της Helex και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.