Ο Γιάννης Αλαφούζος... πιάστηκε να τρώει KFC και έγινε viral στο TikTok (video)

Ο Παναθηναϊκός δίνει στο ΟΑΚΑ ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό (11/1, 21:00) για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «πράσινους» να θέλουν αποκλειστικά τη νίκη. Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, ο Γιάννης Αλαφούζος φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα… εκτός γηπέδου.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός απαθανατίστηκε το βράδυ του Σαββάτου σε κατάστημα KFC στο Mall, με το στιγμιότυπο να γίνεται άμεσα viral. Ο Αλαφούζος εμφανίστηκε χαλαρός, απολαμβάνοντας το γεύμα του στα γνωστά ταχυφαγεία, χωρίς να περάσει απαρατήρητος από τον κόσμο που βρισκόταν εκεί.

Οι παρευρισκόμενοι δεν άργησαν να τον αναγνωρίσουν, με αποτέλεσμα να καταγραφούν βίντεο τα οποία ανέβηκαν σχεδόν αμέσως στα social media και άρχισαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

