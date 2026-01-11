Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0: H «Μαύρη Θύελλα» πήρε το ντέρμπι ανόδου και ονειρεύεται Super League (vid)

Η Καλαμάτα πήρε το ντέρμπι με τον Πανιώνιο, επικράτησε με 2-0 για την 16η αγωνιστική της Super League 2και πήρε προβάδισμα τίτλου στη μεταξύ τους μάχη.

Η «Μαύρη Θύελλα» βρήκε δύο γκολ προς το φινάλε της αναμέτρησης με τους Βαφέα (82') και Τσέλιο (90+4'), έχοντας νωρίτερα και χαμένο πέναλτι, αυξάνοντας πλέον, τη διαφορά με τους Νεοσμυρνιώτες στους πέντε πόντους. Πρώτη ήττα για τον Πανιώνιο στο πρωτάθλημα, με την Καλαμάτα να παραμένει αήττητη.

Το ματς

Η Καλαμάτα πήρε τον έλεγχο της μπάλας από τα πρώτα λεπτά και πίεσε, στο 13' η πρώτη τελική με την κεφαλιά του Βαφέα να περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Πέντε λεπτά μετά το σουτ του Καλουτσικίδη μπλόκαρε ο Γιαννακόπουλος.

Σταδιακά ο Πανιώνιος ισορρόπησε το ματς, δίχως να καταφέρει να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία κράτησε τους Μεσσήνιους μακριά από τα καρέ του, ωστόσο μεσοεπιθετικά ήταν ακίνδυνος. Στο 44' το σουτ του Παμλίδη κόντραρε στον Αυλωνίτη που άπλωσε το πόδι του, η μπάλα πήρε ύψος και ο Γιαννακόπουλος μπλόκαρε. Δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα το σουτ του Μορέιρα εκτός περιοχής έφυγε άουτ.

Πρώτη τελική στο ματς για τους Νεοσμυρνιώτες στις αρχές της επανάληψης, με το διαγώνιο σουτ του Κολοβού να μπλοκάρει εύκολα ο Γκέλιος. Στο 57' το σουτ του Μπελμόντ από το ύψος της μεγάλης περιοχής πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Δύο λεπτά μετά η Καλαμάτα κέρδισε πέναλτι, όταν ο Γιαννακόπουλος ανέτρεψε τον Κατάλντι, αλλά ο γκολκίπερ του Πανιωνίου απέκρουσε την εκτέλεση του Παμλίδη.

Στο 66' ο Τσέλιος σούταρε από μακριά, ο Γιαννακόπουλος μπλόκαρε πολύ εύκολα, ενώ αυτό του Παμλίδη δύο λεπτά μετά πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια.

Απείλησε ο Πανιώνιος στο 80' με το σουτ του Στούπη να περνάει αρκετά μέτρα εκτός εστίας. Δύο λεπτά μετά η Καλαμάτα πήρε το προβάδισμα στο σκορ με κεφαλιά του Βαφέα που πρώτα βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μορέιρα.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Καλαμάτα κλείδωσε τη νίκη με ένα καταπληκτικό γκολ του Τσέλιου σε ατομική προσπάθεια και εκτέλεση.

Γκολ: 82' Βαφέας, 94' Τσέλιος

Χαμένο πέναλτι: 60' Παμλίδης

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: 30' Τσέλιος, 72' Τάχατος, 93' Βαφέας - 24' Στούπης, 40' Αυλωνίτης, 50' Κολοβός, 56' Μπελμόντ

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (85' Σιλά), Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Παμλίδης (76' Μιράντα), Μάντζης (62' Κωτσόπουλος), Μορέιρα (85' Τσελεπίδης)

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Στούπης (87' Βοΐλης), Μπελμόντ (72' Μπεχαράνο), Κολοβός (81' Παπαγεωργίου), Κρητικός (46' Γιάκοβλεφ), Μόρσεϊ (72' Φαν ντερ Βάτερ), Μωραΐτης