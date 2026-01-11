Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120: Επιθετικό «ξέσπασμα» με Πίτερς-Ντόρσεϊ και ντεμπούτο Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το αήττητό του στην GBL, αφού με μία πολύ καλή εμφάνιση και MVPs τους Ντόρσεϊ - Πίτερς κέρδισε με 120-80 εκτός έδρας την Καρδίτσα στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Πλέον το ρεκόρ των Πρωταθλητών Ελλάδας είναι στο 13-0 και βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης της GBL, ενώ η Καρδίτσα που είναι εκτός οκτάδας έχει ρεκόρ 4-9.



Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Πίτερς με 35 πόντους και 3 ριμπάουντ, ο Ντόρσεϊ με 24 πόντους, 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη, ενώ ο Τζόουνς στο ντεμπούτο του σε 20 λεπτά είχε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.



Από την πλευρά των παικτών του Νίκου Παπανικολόπουλου προσπάθησε ο Μπράντον Τζέφερσον με 25 πόντους και 4 ασίστ. Αυτή ήταν η κορυφαία φετινή επιθετικά εμφάνιση των Πρωταθλητών Ελλάδας, ενώ οι 35 πόντοι του Πίτερς αποτελούν ρεκόρ καριέρας με τα «ερυθρόλευκα».



Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό η Παρτιζάν στο Βελιγράδι (14/1, 20:30) για την Ευρωλίγκα και η Καρδίτσα θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (17/1) για την GBL.



Το προβάδισμα ο Ολυμπιακός, τις εντυπώσεις η Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ προηγήθηκε με 14-4 (στο 4') χάρη σε 10 πόντους του ομογενή γκαρντ. Ο Ντόρσεϊ συνέχισε να διατηρεί ένα ασφαλές «ερυθρόλευκο» προβάδισμα για το 20-11 (στο 7') την ώρα που ο Μπόθγουελ των γηπεδούχων είχε ήδη 4 ασίστ.



Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 29-26 μετά από buzzer beater τρίποντο του Τζέφερσον και την Καρδίτσα να εντυπωσιάζει κόντρα σε έναν κακό αμυντικά Ολυμπιακό που πήρε πάντως πράγματα στην επίθεση από Φουρνιέ - Χολ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η «ερυθρόλευκη» άμυνα ανέβασε ένταση, ο Τζόουνς μπήκε στο παρκέ για πρώτη φορά και με κάρφωμα και ριμπάουντ έφερε σερί 5-0 και τη διαφορά πάλι στους +8 (34-26 στο 13').



Με Χόρχλερ και Δίπλαρο, αλλά και λόγω της νέας αμυντικής χαλάρωσης του Ολυμπιακού, η Καρδίτσα μείωσε σε 43-49 (στο 17') και συνέχισε να παρουσιάζεται εξαιρετικά ανταγωνιστική. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 50-46 μετά από καλάθι του Βεζένκοφ και την Καρδίτσα να κερδίζει τις εντυπώσεις με την εικόνα της στην επίθεση της.

Ξέσπασε» στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός και «καθάρισε» το ματς

Το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα ξεκίνησε με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι σοβαρή, να βρίσκει σκορ από τον Πίτερς (9π σε 3', 13π) και με επιμέρους 11-4 να προηγείται μετά από ώρα με +11 (61-50 στο 23').

Ο Ντόρσεϊ με 3/3 βολές και τρίποντο έφτασε τους 19, ενώ μετά από δική του ασίστ ο Παπανικολάου με νέο τρίποντο (10/18 ο Ολυμπιακός) διαμόρφωσε το σκορ σε 73-52 στο 26ο λεπτό με τον Ολυμπιακό να έχει βρει ρυθμό και να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη.

Ο Πίτερς με ένα ακόμα «κόκκινο» τρίποντο «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +24 (76-52 στο 27'), ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με την Καρδίτσα να είναι πίσω με 85-58 και να χάνει την παραμικρή επαφή με το σκορ.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation και παρατάχθηκε στο παρκέ με Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Πίτερς και Τζόουνς και η διαφορά πήγε και στο +36 (97-61) στο 33ο λεπτό μετά από τρίποντο του «Λάρι». Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε όλα φυσικά είχαν κριθεί και οι δύο προπονητές ξεκούραζαν τους βασικούς τους με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά στο σκορ με 103-68 και τον Πίτερς να έχει φτάσεις τους 30 πόντους.

Στο τέλος οι Πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν τη δουλειά τους και το 13/13 στην GBL με το ευρύ 120-80.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπόθγουελ, Κασελάκης, Ουάσινγκτον, Ν. Τζέφερσον, Λιάπης, Χόρχλερ, Πουλιανίτης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης, Μάντσεν.



Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Χολ, Πίτερς, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Τζόουνς, Νετζήπογλου, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ.

