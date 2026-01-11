Παναθηναϊκός - Περιστέρι 94-86: Νίκησε χωρίς Ναν αλλά συνεχίζει να... προβληματίζει (vid)

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη 12η νίκη του σε 13 αγώνες στη φετινή Stoiximan GBL, επικρατώντας με 94-86 κόντρα στο Περιστέρι, ωστόσο το πρόσωπο που παρουσίασε για ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού ήταν και πάλι προβληματικό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που αγωνίστηκε χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ και Μάριους Γκριγκόνις, δεν ήταν συνεπής αμυντικά, με αποτέλεσμα να δεχθεί 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (ουσιαστικά σε 17 αγωνιστικά λεπτά, μιας και προηγήθηκε με 10-0, αλλά στη συνέχεια άφησε το πόδι από το γκάζι).

Για να μη δώσει περισσότερα δικαιώματα για έκπληξη στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε τη συνδρομή του Κώστα Σλούκα στα μέσα της τρίτης περιόδου. Σε εκείνο το σημείο έκανε τα περισσότερα από τους 13 πόντους του και τις 4 ασίστ του, σε μόλις 11:28 αγωνιστικά λεπτά συνολικά, για να θέσει το Τριφύλλι τις βάσεις για την ανατροπή του σκορ και τη νίκη!

Μπλακ άουτ μετά το 10-0 και καμία όρεξη για άμυνα

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. Με τους Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Χολμς στην αρχική πεντάδα, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε με ενέργεια και ενθουσιασμό στις δύο πλευρές του glass-floor. Προηγήθηκε 10-0 μετά από 2 λεπτά αγώνα και ανάγκασε τον Βασίλη Ξανθόπουλο σε τάιμ άουτ.

Σε εκείνο το σημείο ήταν λες και πατήθηκε κάποιο... κουμπί και οι γηπεδούχοι «έσβησαν». Το Περιστέρι ανέβασε τη δική του ένταση, βρήκε ελεύθερα σουτ με τον νεοαποκτηθέντα Κάριους και όχι μόνο μάζεψε τη διαφορά, αλλά κατάφερε να προσπεράσει με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν αυτό το προβάδισμα και στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, μιας και το δεύτερο rotation του Εργκίν Αταμάν δεν έφερε δραστικές αλλαγές στην αμυντική απόδοση των «πράσινων». Τολιόπουλος και Οσμάν έδωσαν λύσεις επιθετικά για την ανατροπή του -5 (από 28-33 σε 37-35 στο 15').

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κερδίσει αυτοπεποίθηση μέσα από την επίθεσή του (46-43), αλλά στο τελευταίο 1,5 λεπτό επέτρεψε εύκολους πόντους στο τρανζίσιον και βρέθηκε στο -4 (46-50) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Με οδηγό τον Σλούκα, βρήκε τον δρόμο του

Το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου βρήκε τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να βρει σκορ για 2,5 λεπτά. Το Περιστέρι, όμως, δεν κατάφερε να το εξαργυρώσει με μεγαλύτερο προβάδισμα. Σταδιακά οι «πράσινοι» άρχισαν να παίζουν με μεγαλύτερη ισορροπία στις δύο πλευρές του παρκέ και με τον Σλούκα να βγαίνει μπροστά στην επίθεση ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση. Μαζί με Οσμάν και Ερνανγκόμεθ αποτέλεσαν τους βασικούς πόλους για την προσπέραση (62-60 στο 26') και το 74-67 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η εντολή του Εργκίν Αταμάν στην τελευταία περίοδο, ώστε να «καθαρίσει» τη νίκη η ομάδα του, ήταν ξεκάθαρη. Η μπάλα στον Γιουρτσέβεν που δεν είχε αντίπαλο στα μέτρα του μέσα στη ρακέτα. Αυτό έγινε, με τον Τούρκο σέντερ να πετυχαίνει 6 πόντους μέσα σε 3 λεπτά και να δίνει την πρώτη διψήφια διαφορά στην ομάδα του (82-71). Το σερί συνεχίστηκε, με τη διαφορά να φτάνει και τους +17 (88-71), «τελειώνοντας» ουσιαστικά το ματς από το 35'.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86