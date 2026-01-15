Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Μπάγερν στη Γερμανία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη οδυνηρή ήττα (85-78) εναντίον της Μπάγερν στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται πλέον στο 13-9 και δείχνει να απομακρύνεται από τις πρώτες έξι θέσεις, που οδηγούν σε απευθείας πρόκριση στα πλέι-οφ της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 8η θέση της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (15/01)

Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές - Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR 85-78

Μακάμπι Τελ-Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας (Σε εξέλιξη)

Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας (Σε εξέλιξη)

Παρί - Μονακό (Σε εξέλιξη)

Η βαθμολογία της EuroLeague