Τι μπορεί να σημαίνει το νέο story Γιαννακόπουλου: Το μυστήριο με το χαρτί, το όνομα και τα σενάρια

Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων», προ ολίγων ημερών, προσπαθεί να κλείσει μια μεταγραφή που θα αποτελεί... βόμβα για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story του χθες (12/1), ξεσήκωσε τους φίλους της ομάδας. Τι αφορά το story; Κανείς δεν γνωρίζει με σιγουριά, όμως ο ίδιος φαίνεται να έχει ένα χαρτί μπροστά και ένα στυλό στο χέρι σαν να πρόκειται να υπογράψει (ή να σημειώσει) κάτι.

Instagram Story

Πολλοί έκαναν zoom στη φωτογραφία για να δουν τι αναγράφεται πάνω σε αυτό το χαρτί. Κάποιοι υποστηρίζουν πως κάτω κάτω γράφει το όνομα «Γιαμπουσέλε» στα αγγλικά. Κάποιοι πάλι υποστηρίζουν πως το πρώτο γράμμα είναι το «V». Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά, όμως όπως έχει αποδειχθεί, τέτοιες ιστορίες μόνο... τυχαία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όλα τα παραπάνω την στιγμή που μια ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις με βαλίτσες, φουντώνει τις φήμες για μετακίνηση στο «τριφύλλι». Ίδωμεν...