Αυτό είναι το γήπεδο που θα πάρει το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη

Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές στον χώρο του μπάσκετ και η συνεισφορά του στο άθλημα είναι τεράστια. Αν και γνωστός για την καριέρα του στον Ολυμπιακό και την διαδρομή του στην Εθνική Ελλάδας, ο «Πρι» είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου.

Η ομάδα από την οποία έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, αποφάσισε να τον τιμήσει δίνοντας στο γήπεδο της, το όνομα του. Συγκεκριμένα, το Κλειστό Γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Θεομήτορος, θα ονομάζεται πλέον «Γιώργος Πρίντεζης».

Η τελετή της ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 12:00 με την εκδήλωση να είναι ανοιχτή για το κοινό.