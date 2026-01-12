Ολυμπιακός: Το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς μέσα από την παρακάμερα της ΚΑΕ (vid)

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με το σερί του στη Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες πέρασαν και από την Καρδίτσα, κερδίζοντας 80-120. Ωστόσο, τα βλέμματα μαγνήτισε το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων».

Το «ακριβοθώρητο» μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» και η παρακάμερα των Πειραιωτών ήταν εκεί για να καταγράψει τις πρώτες του στιγμές.

Στο βίντεο του Ολυμπιακού εμφανίζονται επίσης οι εκδρομείς οπαδοί που κατέκλυσαν τις εξέδρες του γηπέδου της Καρδίτσας, αλλά και το ρεκόρ του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σκόραρε 35 πόντους και αναδείχθηκε κορυφαίος της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός, μετά την εμφατική νίκη κόντρα στην Καρδίτσα (80-120) ταξιδεύει στο Βελιγράδι για την πολύ σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση εναντίον της Παρτιζάν (14/01, 20:30) με στόχο την ανάπτυξη σερί νικηφόρων αναμετρήσεων και στη EuroLeague.

Υπενθυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους συγκομιδή, ώστε να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Δείτε το βίντεο με το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς