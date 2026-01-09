Ολυμπιακός - Μπάγερν 95-80: «Καθάρισε» ο Βεζένκοφ στη σκιά του τραυματισμού του Μόρις

Έκανε τη δουλειά ο Ολυμπιακός και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν το εμπόδιο της μαχητικής Μπάγερν (95-80) στο ΣΕΦ, στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα με «ξέσπασμα» στο 3ο δεκάλεπτο πήραν προβάδισμα ασφαλείας, άντεξαν στη προσπάθεια αντεπίθεσης των Βαυαρών και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας. «Μελανό» σημείο του αγώνα ο τραυματισμός του Μόρις, που σε μια ανύποπτη φάση στο τελευταίο πεντάλεπτο γύρισε τον αστράγαλο του και αποχώρησε τραυματίας.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, που με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ οδήγησε επιθετικά τον Ολυμπιακό. Σημαντική βοήθεια του Μιλουτίνοφ, θετικότατος στην επιστροφή του στην δράση ο Γουόρντ που σε 10' πρόλαβε να πετύχει ισάριθμους πόντους, υπενθυμίζοντας πόσο πολύ έλειψε.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 12-8 και πλέον στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Παρτίζαν, που είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη 14/1 στις 20:30.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, με τον Τεξανό γκαρντ να ανοίγει λογαριασμό στο παιχνίδι με ένα εύκολο λέι-απ στον αιφνιδιασμό, έπειτα από δικό του κλέψιμο. Ο Μακόρμακ με 4 συνεχόμενους πόντους έδωσε προσωρινά προβάδισμα στην Μπάγερν, το έμμεσο τρίποντο του Μιλουτίνοφ όμως έφερε στο +1 τους «ερυθρόλευκους» (8-7, 4'). Οι «Βαυαροί» έβαλαν δύσκολα στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μακόρμακ κυριότερο «μπελά» σε αυτό το διάστημα. Με 5 κλεψίματα των Γερμανών, ο Ολυμπιακός έκλεισε στο -2 την περίοδο, χωρίς να έχει βρει λύσεις αμυντικά (21-23, 10').

InTime Sports

Στην επιστροφή του στα παρκέ ο Τάισον Γουόρντ ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο που επιχείρησε στο παιχνίδι, κερδίζοντας το χειροκρότημα της εξέδρας και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Στο επόμενο δίλεπτο ο Ολυμπιακός δεν βρήκε καμία λύση επιθετικά, με τη Μπάγερν να το εκμεταλλεύεται για να φτιάξει ένα 8-0 σερί και να πάρει προβάδισμα 7 πόντων (24-31, 13'). Το τάιμ-άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα άλλαξε την εικόνα των Πειραιωτών, που με επιμέρους σκορ 9-2 κατέβασε στο πόντο τη διαφορά (37-38, 16'). Ο Γουόρντ ήταν παράγοντας στο 2ο δεκάλεπτο, μετρώντας 10 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα για να προσπεράσει ξανά ο Ολυμπιακός στο +2 (42-40).

Δύο εντυπωσιακά καρφώματα από τον Χολ, ένα μετά από άλει-ουπ πάσα του Ντόρσεϊ και το άλλο από το αβίαστο λάθος του Μάικ, έφεραν στο +4 τους γηπεδούχους, με το άστοχο -και μακρινό- τρίποντο του Ντόρσεϊ να γράφει τον επίλογο στο πρώτο μέρος. Σκορ ημιχρόνου 49-47.

InTime Sports

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Παπανικολάου να μπαίνει στο παρκέ ορεξάτος. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού με 5 προσωπικούς πόντους έδωσε το έναυσμα στους συμπαίκτες του για να χτίσουν μια μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο σταθερά «ζεστός» Βεζένκοφ ευστόχησε πίσω από τα 6.75μ και έδωσε το πρώτο διψήφιο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα, πριν ακολουθήσει το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μακόρμακ. Μαζί με τον Βούλγαρο φόργουορντ ο Μιλουτίνοφ άρχισε να τροφοδοτείται καλύτερα, επιτρέποντας έτσι στον Ολυμπιακό να διατηρεί σε απόσταση ασφαλείας την μαχητική Μπάγερν (69-56, 28'). Ο Φουρνιέ με μια προσποίηση στη γωνία ξεμαρκαρίστηκε και με buzzer beater στη λήξη του 3ου δεκαλέπτου ανέβασε στο +12 τη διαφορά ενόψει του τελευταίου μέρους της αναμέτρησης (73-61, 30').

Η προσπάθεια αντεπίθεσης της Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κράτησε πολύ, αφού ο Ολυμπιακός γρήγορα έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και ουσιαστικά διαχειρίστηκε το παιχνίδι χωρίς πολλά προβλήματα. Μεγάλος άτυχος στο παιχνίδι ο Μόντε Μόρις, που σε μια ανυποψίαστη φάση στο τελευταίο πεντάλεπτο γύρισε τον αστράγαλο του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

InTime Sports

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80.