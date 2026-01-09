Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός έκανε το «καθήκον» του και επικράτησε (95-80) της Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της EuroLeague. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας υποδέχθηκε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που μοίρασε αυτόγραφα, ο Βεζένκοβ «έλυνε και έδενε» και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις 12 νίκες στο θεσμό.

Η νίκη επί της Μπάγερν έφερε τον Ολυμπιακό στην 8η θέση της βαθμολογίας. Υπενθυμίζουμε πως οι Πειραιώτες έχουν παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκρεμμεί η διεξαγωγή του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron και θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου (21:15). Στο 7-14 συνεχίζουν οι Γερμανοί.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (09/01)

Ζαλγκίρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας 99-67

Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου 95-80

Μπαρτσελόνα - Παρτιζάν 88-70

Μπασκόνια - Βιλερμπάν 78-73

Μιλάνο - Αναντολού Εφές 87-74

Η βαθμολογία της EuroLeague