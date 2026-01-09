Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Euroleague Βαθμολογία Euroleague Μπάγερν Μονάχου Μπάγερν

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν στο ΣΕΦ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την επικράτηση (95-80) του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν για την 21η αγωνιστική.

Ο Σάσα Βεζένκοβ στον αγώνα εναντίον της Μπάγερν. Πηγή: Eurokinissi
Ο Σάσα Βεζένκοβ στον αγώνα εναντίον της Μπάγερν. Πηγή: Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός έκανε το «καθήκον» του και επικράτησε (95-80) της Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της EuroLeague. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας υποδέχθηκε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που μοίρασε αυτόγραφα, ο Βεζένκοβ «έλυνε και έδενε» και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις 12 νίκες στο θεσμό. 

Η νίκη επί της Μπάγερν έφερε τον Ολυμπιακό στην 8η θέση της βαθμολογίας. Υπενθυμίζουμε πως οι Πειραιώτες έχουν παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκρεμμεί η διεξαγωγή του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron και θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου (21:15). Στο 7-14 συνεχίζουν οι Γερμανοί.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (09/01)

  • Ζαλγκίρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας 99-67
  • Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου 95-80
  • Μπαρτσελόνα - Παρτιζάν 88-70
  • Μπασκόνια - Βιλερμπάν 78-73
  • Μιλάνο - Αναντολού Εφές 87-74

Η βαθμολογία της EuroLeague

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

