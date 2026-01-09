Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν στο ΣΕΦ
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την επικράτηση (95-80) του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν για την 21η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός έκανε το «καθήκον» του και επικράτησε (95-80) της Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της EuroLeague. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας υποδέχθηκε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που μοίρασε αυτόγραφα, ο Βεζένκοβ «έλυνε και έδενε» και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις 12 νίκες στο θεσμό.
Η νίκη επί της Μπάγερν έφερε τον Ολυμπιακό στην 8η θέση της βαθμολογίας. Υπενθυμίζουμε πως οι Πειραιώτες έχουν παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκρεμμεί η διεξαγωγή του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron και θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου (21:15). Στο 7-14 συνεχίζουν οι Γερμανοί.
Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (09/01)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας 99-67
- Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου 95-80
- Μπαρτσελόνα - Παρτιζάν 88-70
- Μπασκόνια - Βιλερμπάν 78-73
- Μιλάνο - Αναντολού Εφές 87-74