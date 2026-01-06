Μυθικός Παπανικολάου: Πρώτος σε ριμπάουντ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη EuroLeague

Ασύλληπτες επιδόσεις από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου. Ο φυσικός ηγέτης των Πειραιωτών κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ και βρίσκεται, πλέον στην κορυφή της κατάταξης των παικτών με τα περισσότερα ριμπάουντ στην ευρωπαϊκή ιστορία των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε για την 20η αγωνιστική της EuroLeague και ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε για ακόμη μία φορά ιστορία.

Ο 35χρονος διεθνής ξεκίνησε τον αγώνα ως βασικός και στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης κόντρα στους Τούρκους μάζεψε ένα «χρυσό» ριμπάουντ. Το πρώτο ριμπάουντ του Παπανικολάου στον αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε αποδείχθηκε ιστορικό, καθώς ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών του Ολυμπιακού που μάζεψαν τα περισσότερα ριμπάουντ σε αγώνες της EuroLeague.

Ο Παπανικολάου έχει συγκεντρώσει συνολικά 1.364 ριμπάουντ στο θεσμό και ξεπέρασε τον δεύτερο στη σχετική κατάταξη, παλιό του συμπαίκτη και καλό του φίλο, Γιώργο Πρίντεζη.

Η δημοσίευση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός «χαιρέτησε» το μυθικό κατόρθωμα του Κώστα Παπανικολάου, αναρτώντας σχετική δημοσίευση στο X. Τη φωτογραφία που δημοσιοποιηθήκε συνόδευε η λεζάντα «Με το πρώτο του ριμπάουντ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τα 1.364 ριμπάουντ στη EuroLeague, ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού στη διοργάνωση».