Κώστας Παπανικολάου: «Γεμίσαμε κορίτσια» (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος εμφανίστηκε σε μία πολύ όμορφη στιγμή μετά την νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΚ. Ο Παπανικολάου ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού με τα 4 τρίποντα που πέτυχε, με το τελευταίο μάλιστα να είναι καθοριστικό.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο Παπανικολάου διακόπηκε από τις κόρες του που ήθελαν την προσοχή του και ο ίδιος αστειευόμενος δήλωσε: «Γεμίσαμε κορίτσια», ενώ κρατούσε αγκαλιά την μία από τις κόρες του.