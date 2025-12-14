Μαρούσι - ΠΑΟΚ 87-97: Ο Δικέφαλος άντεξε στην πίεση και «άγγιξε» την κατοστάρα

Μία επική ματσάρα τεράστιας έντασης ολοκληρώθηκε στο Μαρούσι, ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες άφησαν και την... ψυχή τους στο παρκέ, αλλά εκείνοι που είχαν εντέλει υπερισχύσει, αφότου η κόρνα λήξης ήχησε, ήταν εκείνοι του Γιούρι Ζντοβτς (97-87).



Στα βόρεια προάστια, τόσο η αθηναϊκή κερκίδα, όσο και αυτή των Θεσσαλονικιών, δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα και κανείς δεν είχε προϊδεάσει τους οπαδούς για το τι θα παρακολουθούσαν. Ειδικότερα μετά το τέλος του πρώτου μέρους, φαινόταν πως οι φιλοξενούμενοι θα τελείωναν τη δουλειά από νωρίς και μάλιστα με μία μεγάλη υπέρ τους διαφορά. Δεν ήταν έτσι.



Στο Μαρούσι παρακολουθήσαμε ένα καταπληκτικό ντέρμπι που τελικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες, χάριν στην ψυχραιμία των παικτών του ΠΑΟΚ, που άντεξαν στην πίεση που τους άσκησαν οι αντίπαλοί τους.

Για μία ακόμα φορά, ο φοβερός και τρομερός Κινγκ έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε να κρατήσει την ομάδα του στο ματς, αλλά πάλευε απελπιστικά μόνος του. Ο σπουδαίος Αμερικανός σημείωσε 30 πόντους και ήταν ασταμάτητος, ενώ στον αντίποδα υπήρξε πολυφωνία έξι διψήφιων!

Άλεν με 17 πόντους, Μουρ με 16, Ταϊρί με 16, Μέλβιν με 15, Ντίμσα με 12 και Κόνιαρης με 11 ακόμη, έβαψαν... ασπρόμαυρο το ντέρμπι (όπως εξελίχθηκε) στην Αθήνα και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κοιτά ψηλά, μετά την άφιξη του Τέλη Μυστακίδη στη Θεσσαλονίκη και την πλήρη στήριξή του.

Πηγή: Athletiko.gr