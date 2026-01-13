Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 95-73: Πλήρωσε τα λάθη και ηττήθηκε δίκαια στην Ισπανία ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε (95-73) στην Ισπανία από τη Μπιλμπάο για την 3η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup.

Οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι «κατέρρευσαν» στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου, βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ με 15 πόντους (31-16) και παρά το γεγονός πως προσπάθησαν να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στο ματς, δεν κατόρθωσαν να πλησιάσουν και να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Κορυφαίοι για τον ΠΑΟΚ ο Ντίμσα (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ο Άλεν (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και ο Μέλβιν (11 πόντοι, 1 ριμπάουντ). Για τους Ισπανούς διακρίθηκαν οι Φοντ (24 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Γιαρόβσκι (14 πόντοι, 2 ασίστ) και Πέτρασεκ (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Καλό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, ισορρόπησαν γρήγορα οι Ισπανοί

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι και πήρε κεφάλι στο σκορ με τρίποντο του Ντίμσα (9:15). Ο Άλεν διπλασίασε τα εύστοχα τρίποντα για τον «Δικέφαλο του Βορρά» δίνοντας προβάδισμα 6 πόντων (7:42). Ο Χίλιαρντ απάντησε στο δίποντο του Τζόουνς, όμως ο Αμερικανός δήλωσε και πάλι «παρών» με εύστοχο σουτ μέσης απόστασης για το 10-4 υπέρ των φιλοξενούμενων (6:27).

Ο ΠΑΟΚ δυσκόλεψε στα πρώτα λεπτά την επίθεση της Μπιλμπάο, η οποία επιχείρησε με σουτ έξω από τα 6,75μ. να παραμείνει κοντά στο σκορ. Ο Γιαρόβσκι μείωσε σε 7-10 (6:02) και ο Φοντ ισοφάρισε για τους Ισπανούς (5:36).

Η Μπιλμπάο πήρε κεφάλι στο σκορ με σουτ του Πετράσεκ (5:08) και ο Γιούρι Ζντοβτς κάλεσε εσπευσμένα τάιμ-άουτ για να επαναφέρει στους παίκτες του ΠΑΟΚ το μαχητικό πνεύμα στην άμυνα.

Ο Γιαρόβσκι «τιμώρησε» τον ΠΑΟΚ

Οι συνεχόμενες λανθασμένες επιλογές στην επίθεση του ΠΑΟΚ επέτρεψαν στη Μπιλμπάο να διευρύνει το προβάδισμά της αρχικά σε 14-10 (4:43) και στη συνέχεια σε 16-10 (3:59) μετά από alley oop κάρφωμα του Μπακαγιόκο.

Τα εύκολα λάθη στην επίθεση συνεχίστηκαν για τον «Δικέφαλο» και ο Γιαρόβσκι, ο οποίος είχε 7 πόντους στα πρώτα 7 λεπτά, έγραψε το 18-10 με ωραίο σουτ (2:45).

Η άμυνα της Μπιλμπάο «κράτησε» τον ΠΑΟΚ στους 16 πόντους

Ο Φοντ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 21-10 (2:14) και με δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο (24-10) διεύρυνε τη διαφορά στους 14 πόντους (1:55). Ο Γιούρι Ζντοβτς εμφανίστηκε έξαλλος στο τάιμ άουτ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη και ζήτησε ομαδικό παιχνίδι στην επίθεση και ένταση στην άμυνα.

Ο Περσίδης μείωσε σε 26-12 (1:21), με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους μετά από 5 λεπτά χωρίς σκορ. Ο Χουγκάζ κάρφωσε για το 28-14 (0:42), όμως οι Ισπανοί έφτασαν στο 31-14, έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Νορμάντας (0:13). Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 31-16, μετά από σουτ του Ταϊρί στη λήξη του χρόνου.

Καλύτερος στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου ο ΠΑΟΚ

Ο Αντώνης Κόνιαρης μείωσε για τον ΠΑΟΚ, σκοράροντας από τα 6,75μ. για το 31-18 (9:42) και ο Ταϊρί με τρίποντο και φάουλ έγραψε το 31-22 (8:39). Η είσοδος του Χουγκάζ και του Κόνιαρη διαφοροποίησε τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος γύρισε με υπομονή τη μπάλα στην επίθεση και κυριάρχησε στα ριμπάουντ (9-6).

Ο Ταϊρί με καταπληκτική ασίστ βρήκε τον Χουγκάζ κάτω από το καλάθι και ο 25χρονος φόργουορντ ευστόχησε για το 32-24 (7:39). Ο Ντίμσα ευστόχησε από τα 6,75μ. για το 34-27, όμως ο Γιαρόβσκι και ο Χίλιαρντ διαμόρφωσαν το 39-27 (5:36).

Ο Γιαρόβσκι δε σταμάτησε να «πληγώνει» τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ παρασύρθηκε από το ρυθμό του παιχνιδιού και έχασε συνεχόμενα σουτ. Η Μπιλμπάο βρήκε επιθετικές λύσεις με τον Γιαρόβσκι, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι και σκόραρε 12 πόντους σε 10 λεπτά συμμετοχής.

Η Μπιλμπάο, η οποία είναι μία εξαιρετικά παραγωγική ομάδα στην επίθεση με μέσο όρο που ξεπερνάει τους 90 πόντους ανά παιχνίδι, δε δυσκολεύτηκε να βρει εύκολους πόντους. Όμως, ο Μουρ με 2/2 βολές (3:10) κράτησε τη διαφορά κάτω από τους 15.

Ντίμσα και Μέλβιν κράτησαν τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι

Ο Ντίμσα, που ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα με 8 πόντους, έγραψε το 44-33 (2:22) με δύσκολο λέι-απ στον αιφνιδιασμό. Ο Μέλβιν μείωσε σε 44-36 (1:55), όμως ο Χλίνασον και ο Φρέι έγραψαν το 49-36 υπέρ της Μπιλμπάο (1:08).

Ο χορός των εύστοχων σουτ 3 πόντων συνεχίστηκε, με τον Μέλβιν να απαντάει στον εύστοχο από τα 6,75μ. Φρέι, σκοράροντας για το 49-39 (0:42), το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Μπιλμπάο ολοκλήρωσε τα δύο πρώτα δεκάλεπτα με 9/13 δίποντα (69%) και 8/17 τρίποντα (47%). Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, δυσκολεύτηκε να βρει εύκολα σουτ και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 53% δίποντα (9/17) και 43% τρίποντα (6/14).

Κυρίαρχος (17-11) στα ριμπάουντ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 11 λάθη έναντι μόλις 4 των Ισπανών.

Δυναμική έναρξη στο τρίτο δεκάλεπτο για τον «Δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ με εντυπωσιακή άμυνα του Ταϊρί και εύστοχο σουτ 3 πόντων από τον ίδιο έφτασε στο 49-42 (9:40), όμως ο Πέτρασεκ με καλάθι και φάουλ επανέφερε τη διαφορά στο +10 για τη Μπιλμπάο (52-42, 9:25). Οι περιφερειακοί των Ισπανών οδήγησαν την επίθεση του ΠΑΟΚ σε διαδοχικά λάθη, όμως ο Ντίμσα ευστόχησε ξανά από τα 6,75μ. γράφοντας το 54-45 (8:39).

Φρέι και Κράμπεϊ ανέβασαν τη διαφορά στους 13 πόντους (58-45, 7:48), όμως ο Περσίδης με 5 πόντους έγραψε το 59-50 (6:31). Ο Γιαρόβσκι συνέχισε να «τιμωρεί» την άμυνα του ΠΑΟΚ και ο Πάντζαρ με εύστοχο τρίποντο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 64-50 (05:04).

Ακόμη 5 λεπτά χωρίς σκορ για τον ΠΑΟΚ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν κατόρθωσε να βρει σκορ για δυόμιση λεπτά και οι Ισπανοί με καλάθι και φάουλ του Πάντζαρ διεύρυναν τη διαφορά στο +17 (67-50, 4:29). Έπειτα από διαδοχικά λάθη και δυόμιση λεπτά χωρίς σκορ στο παιχνίδι, ο Φοντ ευστόχησε από τα 6,75μ. και διαμόρφωσε το 70-50 (2:04).

Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε να βάλει πόντο από το 6:31, μείωσε ο Άλεν (1:48), όμως η Μπιλμπάο είχε ήδη εξασφαλίσει μία διαφορά που ήταν δύσκολο να ανατραπεί (70-52).

Τη «χαριστική βολή» στον ΠΑΟΚ έδωσε ο Πέτρασεκ, ο οποίος με τρίποντο και εύστοχη βολή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 74-52 (0:39). Ο Άλεν έγραψε στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου το 74-54, όμως η υπόθεση νίκη είχε ήδη κριθεί.

Διαδικαστικό το τέταρτο δεκάλεπτο

Ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Χίλιαρντ έγραψε το 76-54 με 2/2 βολές (9:45) και ο Φοντ με δίποντο σκόραρε για το 78-54 (8:11). Ο Μέλβιν μείωσε σε 78-57 (7:58), όμως ο Φοντ απάντησε στο εύστοχο τρίποντο του Αμερικάνου γκαρντ, γράφοντας το 81-57 (07:09). Ο ίδιος παίκτης ευστόχησε για ακόμη μία φορά από τα 6,75μ., διαμορφώνοντας το 84-57 (06:31).

Ο θυμωμένος Γιούρι Ζντοβτς φώναξε στους παίκτες του πως κάθε πόντος μετράει, όμως ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να βρει το δρόμο προς το καλάθι των Ισπανών. Μέλβιν και Μπέβερλι μείωσαν για τον «Δικέφαλο του Βορρά» (86-61, 4:57), όμως ο Χλίνασον απάντησε γρήγορα γράφοντας το 88-61 (4:37).

Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι του Μέλβιν «έριξαν» τη διαφορά στο -23 (88-65, 3:49), όμως ο Χλίασον απάντησε και με 2/2 βολές έγραψε το 90-67 (2:51). Ο Νορμάντας σκόραρε από τα 6,75μ. για το 93-68 (2:25) και ο Φοντ με εύστοχο δίποντο διαμόρφωσε το 95-68 (2:00).

Ο Ντίμσα σκόραρε για το 95-70 (1:41) και ο Χουγκάζ με φόλοου μείωσε σε 95-73 (0:20), το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Κυριακής (18/01, 16:00) τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Παλατάκι» για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επιστρέφει στο FIBA Europe Cup τρεις ημέρες αργότερα, για τον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Πριέβιτζα (21/01, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73