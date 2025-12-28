Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Ο Δικέφαλος πήρε το θρίλερ με σπουδαίο Μπριν Ταϊρί

Το νικηφόρο του σερί στη Stoiximan GBL διεύρυνε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς επικράτησε 72-68 της Καρδίτσας στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για τη 12η αγωνιστική και έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, που περιμένει τον Νίκο Χουγκάζ, ανέβηκε στο 9-2 την ώρα που η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου υποχώρησε στο 4-7 και είναι στη δέκατη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 6-11 με τρίποντο του Περσίδη. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέντε διαδοχικούς πόντους από τον Ντέιμιεν Τζέφερσον. Η Καρδίτσα πέρασε μπροστά (16-13) με τρίποντο του Καμπερίδη και η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν μπροστά με την ελάχιστη διαφορά (18-17) στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

Με καλάθι του Μπέβερλι ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία (18-19) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, αλλά η Καρδίτσα επανήλθε στο προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 28-21 με τρίποντο του Ντέιμιεν Τζέφερσον και δίποντο του Δίπλαρου. Δύο σερί εύστοχα τρίποντα (το δεύτερο με κερδισμένο φάουλ) του Ταϊρί μείωσαν για την ομάδα της Θεσσαλονίκη στον πόντο (31-30) στο 16ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο η Καρδίτσα πάτησε και πάλι γκάζι και με επιμέρους 9-2 έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 40-32 με εύστοχο τρίποντο του Καμπερίδη.

Οι άμυνες πρωταγωνίστησαν στην τρίτη περίοδο. Η Καρδίτσα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το 48-41 με τέσσερις σερί πόντους του Ουάσινγκτον. Σε εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και όχι μόνο πλησίασε, αλλά ισοφάρισε 48-48 στο φινάλε της τρίτης περιόδου με τρίποντο του Περσίδη.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε μπροστά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε ένα ιδιαίτερο μπαν ντε φερ και ο ΠΑΟΚ πήρε την καθοριστική διαφορά με πέντε σερί πόντους του Ταϊρί για το 66-71. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε με μία εύστοχη βολή του Μπέβερλι και ένα δίποντο του Δίπλαρου στο φινάλε του ματς.

Πηγή: Athletiko.gr