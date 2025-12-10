Στο «PAOK Sports Arena» ο Τέλης Μυστακίδης - Αποθέωση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ (video)

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Πριέβιντζα, έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τους «ασπρόμαυρους». Είναι το πρώτο παιχνίδι, όπου θα βρεθεί στο «PAOK Sports Arena», ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης!



Ο νέος μεγαλομέτοχος του συλλόγου, για πρώτη φορά θα βρισκόταν στο γήπεδο για να δει από κοντά την ομάδα του, από τη στιγμή που απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Κατά την άφιξή του, στον εξωτερικό χώρο της έδρας λίγα λεπτά μετά τις 19:00, ο κύριος Μυστακίδης γνώρισε την αποθέωση από όσους τον περίμεναν στο σημείο.



Μάλιστα, όταν αποβιβάστηκε από το όχημά του, αγκάλιασε ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκεί και με ένα πλατύ χαμόγελο έκανε την είσοδό του στο γήπεδο. Φίλαθλοι που τον περίμεναν εξέφρασαν ξεκάθαρα τις επιθυμίες τους. «Πρόεδρε, κάνε ξανά μεγάλο τον ΠΑΟΚ». Ο ίδιος ως απάντηση ύψωσε τη γροθιά του.

💥⚫ Έφτασε στο «Παλατάκι» ο Τέλης Μυστακίδης!



Ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έφτασε στο γήπεδο, εγκαινιάζοντας και με τη «βούλα», τη νέα εποχή στην ασπρόμαυρη ΚΑΕ!#paokbc pic.twitter.com/3N16gFEGyv — Athletiko (@athletiko_gr) December 10, 2025

Οι πρώτες του δηλώσεις

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, γεννήθηκα εδώ, έλειπα όμως κάποια χρόνια, αλλά πάντα ήταν στη καρδιά μου η ομάδα.



Να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ, τους παίκτες και τους φιλάθλους, γιατί οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τις ομάδες για τους εαυτούς τους, αλλά για τους παίκτες και τον κόσμο. Καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να μιλάμε και ελπίζω σήμερα να κάνουμε κάτι ωραίο».

Πηγή: Athletiko.gr