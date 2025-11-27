Επίσημο: Στον Τέλη Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη πέρασε επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έπεσαν στις 9 το πρωί της Πέμπτης (27/11) στο ξενοδοχείο «September» ιδιοκτησίας του γνωστού επιχειρηματία.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης αποκτά το 61% των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τους Θανάση Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη. Όλα είχαν συμφωνηθεί από την Τετάρτη και οι σήμερα μπήκαν οι υπογραφές ώστε ο ΠΑΟΚ να γυρίσει σελίδα.



Πλέον, μετράμε αντίστροφα για τη νέα διοίκηση της ομάδας που θα καθοριστεί στη γενική συνέλευση που έχει προκηρυθεί για τις 17 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, λόγω μη απαρτίας αυτή είναι πιθανό να γίνει στις 23 Δεκεμβρίου.

Νέος GM ο Μπουντούρης - Οι πρώτες κινήσεις

Οι άνθρωποι του Τέλη Μυστακίδη έχουν πιάσει δουλειά εδώ και δύο μήνες. Με την επιστροφή του Γιούρι Ζντοβτς από το Λονδίνο, όπου βρίσκεται με αφορμή της διακοπή των Εθνικών για να δει την οικογένειά του, θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις στη στελέχωση της ομάδας. Όπως έχει γίνει γνωστός, ο Νίκος Βεζυρτζής θα αναλάβει να τρέξει την ομάδα.

Ο Νίκος Μπουντούρης αναμένεται να έχει ρόλο Genenal Manager. Ο 54χρονος πρώην μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί από το 1989 μέχρι το 1998 στον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε υπηρετήσει και Γενικός διευθυντής μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας. Όσον αφορά το ρόστερ, οι πρώτες κινήσεις θα είναι ο Καμ Ρέντις και ο Αρτούρας Γκουντάιτις.