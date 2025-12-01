FIBA Report: Η Basket League ανάμεσα στις πιο γηρασμένες της Ευρώπης – Στα ύψη ο Παναθηναϊκός
Η FIBA δημοσίευσε την ετήσια μελέτη της για τις λίγκες παγκοσμίως για τη σεζόν 2024/25, με αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία και για τη GBL.
Στο καθιερωμένο migration report, η FIBA σε συνεργασία με την CIES, εξετάζουν τους χρόνους συμμετοχής και μετακινήσεις παικτών από 16 πρωταθλήματα διεθνώς. Και τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα δίνουν τροφή για συζήτηση.
Η έκτη πιο «γηρασμένη» λίγκα στον κόσμο
Σύμφωνα με την FIBA, η Stoiximan Basket League κατατάσσεται 6η στον κόσμο σε μέσο όρο ηλικίας, με 26.8 έτη. Μόνο η Ιαπωνία, η Πολωνία και η Ισπανία βρίσκονται πιο ψηλά σε αυτό το κομμάτι.
Παράλληλα, οι μεγαλύτερες ροές παικτών από και προς την Ελλάδα αφορούσαν την Κύπρο, με 22 μπασκετμπολίστες να μετακινούνται προς κάθε κατεύθυνση.
Από τις ψηλότερες λίγκες παγκοσμίως – Πρώτος ο Παναθηναϊκός
Σε ό,τι αφορά το ύψος, η Ελλάδα βρίσκεται τέταρτη παγκοσμίως, καθώς ο μέσος όρος των παικτών φτάνει τα 197.8 εκατοστά. Στην κορυφή της λίστας συναντάμε την Ισπανία με 199 εκατοστά.
Εντυπωσιακό είναι ότι η ψηλότερη ομάδα στον πλανήτη για τη σεζόν 2024-25 δεν είναι άλλη από τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» παρουσιάζουν μέσο όρο ύψους 201.8 εκατοστά, ενώ στη 3η θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 200.9 εκατοστά. Δύο ελληνικά κλαμπ στο παγκόσμιο Top-3.
Οι ξένοι στην Ελλάδα: 4η στη λίστα παγκοσμίως
Το ποσοστό ξένων στη Stoiximan Basket League άγγιξε το 57.6%, τοποθετώντας το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση διεθνώς. Η Ισπανία προηγείται με εντυπωσιακό 74.8%, ενώ ακολουθούν Ιταλία και Γερμανία.
Οι ξένοι παίκτες αγωνίστηκαν κατά μέσο όρο 21.3 λεπτά, στοιχείο που φέρνει την Ελλάδα στην 9η θέση, με την Πολωνία να βρίσκεται στην κορυφή σε αυτό το πεδίο.
Περισσότερες εθνικότητες, μικρή πτώση στον αριθμό παικτών
Η FIBA καταγράφει ότι πέρυσι αγωνίστηκαν 205 παίκτες στην πρώτη κατηγορία, έναντι 214 την προηγούμενη σεζόν. Το ποσοστό των ξένων ανέβηκε στο 58% από 55%.
Παράλληλα, οι εθνικότητες που εκπροσωπήθηκαν στο πρωτάθλημα ανέβηκαν από 15 σε 21.
Σε επίπεδο παραγωγικότητας, ο μέσος όρος πόντων ανά παιχνίδι αυξήθηκε στους 80.5, ενώ τη σεζόν 2022-23 ήταν στο 79.4.