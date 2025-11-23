Ο Γουόρντ ανακάλυψε τα τρίγωνα Πανοράματος και... τρελάθηκε (pic)

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, για την αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μια σημαντική νίκη με 92-81 απέναντι στους «ασπρόμαυρους», το... κέρδος όμως δεν ήταν αγωνιστικό! Εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο Τάισον Γουόρντ δοκίμασε για πρώτη φορά τρίγωνο Πανοράματος και η αντίδραση του τα λέει όλα.

Ο Αμερικανός μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδειξε τον ενθουσιασμό του για την νέα γευστική... ανακάλυψη του, γράφοντας πως «Ό,τι και να είναι αυτό, είναι εξαιρετικό».

Δείτε το story του Γουόρντ