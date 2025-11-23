Ο Γουόρντ ανακάλυψε τα τρίγωνα Πανοράματος και... τρελάθηκε (pic)
Ο Τάισον Γουόρντ δοκίμασε για πρώτη φορά τρίγωνα Πανοράματος μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και έδειξε τον ενθουσιασμό του.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, για την αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μια σημαντική νίκη με 92-81 απέναντι στους «ασπρόμαυρους», το... κέρδος όμως δεν ήταν αγωνιστικό! Εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο Τάισον Γουόρντ δοκίμασε για πρώτη φορά τρίγωνο Πανοράματος και η αντίδραση του τα λέει όλα.
Ο Αμερικανός μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδειξε τον ενθουσιασμό του για την νέα γευστική... ανακάλυψη του, γράφοντας πως «Ό,τι και να είναι αυτό, είναι εξαιρετικό».