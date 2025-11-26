Breaking news icon BREAKING
NEWS

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Euroleague

Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τη EuroLeague

Παρακολουθήστε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει τη νίκη για να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, όπως και ο Αστέρας, με τον οποίο μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ (8-4) μέχρι σήμερα στη διοργάνωση.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Euroleague

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader