Ο Χίφι έφυγε ηττημένος από το ΣΕΦ, αλλά κερδισμένος από… το σουβλάκι που του πρότεινε ο Φουρνιέ

Η επίσκεψη της Παρί στην Αθήνα για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague μπορεί να μην είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Τζόρνταν Χίφι μέσα στο παρκέ, ωστόσο εκτός αυτού ο Γάλλος γκαρντ έζησε μια εμπειρία που , όπως όλα δείχνουν , θα θυμάται πολύ πιο ευχάριστα. Λίγο πριν η γαλλική ομάδα επιβιβαστεί για την επιστροφή στο Παρίσι, ο Χίφι αποφάσισε να τιμήσει την ελληνική κουζίνα και να δοκιμάσει αυθεντικό σουβλάκι, ακολουθώντας μια… επιτακτική σύσταση του καλού του φίλου, Εβάν Φουρνιέ.



Ο παίκτης δεν έχασε χρόνο και μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τη «γνωριμία» του με το εθνικό street food των Ελλήνων, δείχνοντας ξεκάθαρα πόσο απόλαυσε κάθε μπουκιά. Το σχετικό ποστ δεν άργησε να το δει ο Φουρνιέ, οποίος με χιουμοριστική διάθεση έσπευσε να του θυμίσει ότι του τα είχε πει από πριν: «Σου το είχα πει! Μόλις δοκιμάσεις σουβλάκι, θα καταλάβεις…».





Και πράγματι, ο Χίφι φαίνεται πως επιβεβαίωσε τον συμπατριώτη του, φεύγοντας από την Αθήνα όχι με τη χαρά της νίκης, αλλά με γεμάτο στομάχι και ένα μεγάλο χαμόγελο. Αν μη τι άλλο, μπορεί το μπάσκετ να είχε την πικρή του πλευρά στο ΣΕΦ, αλλά η ελληνική γεύση φρόντισε να του αφήσει την πιο νόστιμη ανάμνηση και όπως άφησε να εννοηθεί, μάλλον δεν θα είναι η τελευταία φορά που το δοκιμάζει.