Ολυμπιακός - Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ... επέστρεψε και εκτέλεσε τους Γάλλους
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε δυναμικά στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Παρί (98-86) στο ΣΕΦ με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Γουόρντ.
Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε για 35 λεπτά, πήρε εν τέλει τη νίκη με 98-86 απέναντι στην Παρί στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Φουρνιέ, Γουόρντ και Ντόρσεϊ ενώ για τους φιλοξενούμενους ήταν εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον με 35 πόντους.
Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα είναι στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα (25/11, 21:00).
Το ματς
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, η Παρί μπήκε πιο εύστοχη από την περίμετρο και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού, παίρνοντας μικρό προβάδισμα με 10-8 στο 3’. Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν επιθετικά στη συνέχεια, όμως ο Ντόρσεϊ, που έφτασε γρήγορα τους 6 πόντους και μοίρασε 2 ασίστ, διαμόρφωσε το 11-10 στο 6’, σε ένα ιδιαίτερα σκληρό πρώτο κομμάτι του ματς.
Οι Γάλλοι συνέχισαν να πυροβολούν από τα 6.75 (4/9 τρίποντα), περνώντας ξανά μπροστά με 16-14, πριν ο Ντόρσεϊ ισοφαρίσει με 2/2 βολές (16-16 στο 7’). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους Πειραιώτες να δέχονται επιμέρους 13-5 και να βρίσκονται πίσω με 29-21, με τον Ρόμπινσον να κάνει θραύση (15 πόντοι, 4/5 τρίποντα).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα, βγήκε στο τρανζίσιον και με επιμέρους 8-2 (31-30 στο 12’) πλησίασε, έχοντας τους Γουόρντ και Πίτερς σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ρόμπινσον συνέχισε ασταμάτητος φτάνοντας τους 20 πόντους, όμως ο Γουόρντ κράτησε όρθια την ομάδα, με τη συμβολή και του Παπανικολάου, για το 38-37 στο 14’. Με καλάθι του Πίτερς, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά μετά από ώρα (39-38 στο 15’).
Η πεντάδα Ουόκαπ – Γουόρντ – Παπανικολάου – Πίτερς – Χολ κυριάρχησε απόλυτα, δίνοντας προβάδισμα +8 (47-39 στο 17’), με τον Πίτερς να φτάνει τους 9 πόντους και 3 ασίστ και τον Γουόρντ τους 12. Το ημίχρονο έκλεισε στο 58-49, με τον Ολυμπιακό να γυρίζει πλήρως την εικόνα του ματς.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Παρί να βρίσκει δύο εύκολα καλάθια, τον Ντόρσεϊ να υποπίπτει σε δύο φτηνά λάθη, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε διψήφια διαφορά (63-53 στο 23’) ελέγχοντας τον ρυθμό. Ο Φουρνιέ έδωσε σημαντικές ανάσες με δύο μεγάλα σουτ για το 68-59 (27’), ενώ η άμυνα άντεχε παρά το επιθετικό ρεσιτάλ του Ρόμπινσον (26 πόντοι).
Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 75-69 και ο Ολυμπιακός μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με στόχο να «κλειδώσει» τη νίκη απέναντι στον απίστευτο Ρόμπινσον, που έφτασε τους 30.
Στο 32’ η Παρί εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού και μείωσε σε 77-73. Οι «ερυθρόλευκοι» έχαναν ριμπάουντ και έκαναν λάθος επιλογές, όμως ο Ντόρσεϊ με ένα εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ έγραψε το 82-75 (34’).
Ο Ουόκαπ στη συνέχεια έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν η ομάδα: μεγάλο τρίποντο, κλέψιμο και 2/2 βολές για το 86-78 στο 36’, ενώ ο Φουρνιέ με ακόμη ένα τεράστιο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο 89-78.
Στα τελευταία λεπτά η Παρί λύγισε από την αστοχία, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στα ριμπάουντ και βρήκε τους πόντους που χρειάστηκε για να «σφραγίσει» μια άνετη τελική επικράτηση με 98-86.
Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86.
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7, Γουόρντ 12, Λι, Παπανικολάου 6, Βεζένκοφ 13, Νιλικίνα 6, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Πίτερς 9, Φουρνιέ 18, Ντόρσεϊ 12, Αντετοκούνμπο.
Παρί (Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35, Χερέρα, Ροντέν 4, Αγιαγί, Ντοκόσι 2, Φαγέ 9, Μόργκαν 13, Μπακό 3, Μ' Μπαγέ, Ουατάρα 13, Χόμες, Γουίλις 3.