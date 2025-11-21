Ολυμπιακός - Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ... επέστρεψε και εκτέλεσε τους Γάλλους

Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε για 35 λεπτά, πήρε εν τέλει τη νίκη με 98-86 απέναντι στην Παρί στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Φουρνιέ, Γουόρντ και Ντόρσεϊ ενώ για τους φιλοξενούμενους ήταν εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον με 35 πόντους.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα είναι στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα (25/11, 21:00).

Το ματς

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, η Παρί μπήκε πιο εύστοχη από την περίμετρο και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού, παίρνοντας μικρό προβάδισμα με 10-8 στο 3’. Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν επιθετικά στη συνέχεια, όμως ο Ντόρσεϊ, που έφτασε γρήγορα τους 6 πόντους και μοίρασε 2 ασίστ, διαμόρφωσε το 11-10 στο 6’, σε ένα ιδιαίτερα σκληρό πρώτο κομμάτι του ματς.

Οι Γάλλοι συνέχισαν να πυροβολούν από τα 6.75 (4/9 τρίποντα), περνώντας ξανά μπροστά με 16-14, πριν ο Ντόρσεϊ ισοφαρίσει με 2/2 βολές (16-16 στο 7’). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους Πειραιώτες να δέχονται επιμέρους 13-5 και να βρίσκονται πίσω με 29-21, με τον Ρόμπινσον να κάνει θραύση (15 πόντοι, 4/5 τρίποντα).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα, βγήκε στο τρανζίσιον και με επιμέρους 8-2 (31-30 στο 12’) πλησίασε, έχοντας τους Γουόρντ και Πίτερς σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ρόμπινσον συνέχισε ασταμάτητος φτάνοντας τους 20 πόντους, όμως ο Γουόρντ κράτησε όρθια την ομάδα, με τη συμβολή και του Παπανικολάου, για το 38-37 στο 14’. Με καλάθι του Πίτερς, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά μετά από ώρα (39-38 στο 15’).

Η πεντάδα Ουόκαπ – Γουόρντ – Παπανικολάου – Πίτερς – Χολ κυριάρχησε απόλυτα, δίνοντας προβάδισμα +8 (47-39 στο 17’), με τον Πίτερς να φτάνει τους 9 πόντους και 3 ασίστ και τον Γουόρντ τους 12. Το ημίχρονο έκλεισε στο 58-49, με τον Ολυμπιακό να γυρίζει πλήρως την εικόνα του ματς.

Eurokinissi

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Παρί να βρίσκει δύο εύκολα καλάθια, τον Ντόρσεϊ να υποπίπτει σε δύο φτηνά λάθη, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε διψήφια διαφορά (63-53 στο 23’) ελέγχοντας τον ρυθμό. Ο Φουρνιέ έδωσε σημαντικές ανάσες με δύο μεγάλα σουτ για το 68-59 (27’), ενώ η άμυνα άντεχε παρά το επιθετικό ρεσιτάλ του Ρόμπινσον (26 πόντοι).

Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 75-69 και ο Ολυμπιακός μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με στόχο να «κλειδώσει» τη νίκη απέναντι στον απίστευτο Ρόμπινσον, που έφτασε τους 30.

Στο 32’ η Παρί εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού και μείωσε σε 77-73. Οι «ερυθρόλευκοι» έχαναν ριμπάουντ και έκαναν λάθος επιλογές, όμως ο Ντόρσεϊ με ένα εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ έγραψε το 82-75 (34’).

Ο Ουόκαπ στη συνέχεια έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν η ομάδα: μεγάλο τρίποντο, κλέψιμο και 2/2 βολές για το 86-78 στο 36’, ενώ ο Φουρνιέ με ακόμη ένα τεράστιο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο 89-78.

Στα τελευταία λεπτά η Παρί λύγισε από την αστοχία, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στα ριμπάουντ και βρήκε τους πόντους που χρειάστηκε για να «σφραγίσει» μια άνετη τελική επικράτηση με 98-86.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7, Γουόρντ 12, Λι, Παπανικολάου 6, Βεζένκοφ 13, Νιλικίνα 6, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Πίτερς 9, Φουρνιέ 18, Ντόρσεϊ 12, Αντετοκούνμπο.

Παρί (Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35, Χερέρα, Ροντέν 4, Αγιαγί, Ντοκόσι 2, Φαγέ 9, Μόργκαν 13, Μπακό 3, Μ' Μπαγέ, Ουατάρα 13, Χόμες, Γουίλις 3.