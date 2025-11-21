Ολυμπιακός: Χορηγική συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με τη Nova

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την νέα χορηγική του συμφωνία με την Nova, με την οποία θα πορευθεί για τα επόμενα τρία χρόνια. Μάλιστα, η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει έσοδα που προσεγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η Nova είναι επίσημος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η νέα αυτή χορηγική συνεργασία φέρνει μοναδικά προνόμια για τους συνδρομητές της Nova, μέσω του σχήματος πιστότητας PADU, και μιας σειράς προϊοντικών προνομίων και μπασκετικών εμπειριών.



Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, για τις επόμενες 3 σεζόν, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028.



Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής συνεργασίας, οι συνδρομητές Nova πλέον μπορούν να επωφελούνται μοναδικών προνομίων για να απολαμβάνουν την αγαπημένη τους ομάδα.



Η παρούσα συνεργασία έχει ως στόχο να προσφέρει στους συνδρομητές της Nova συνεχή αξία και εμπλουτισμένες εμπειρίες γύρω από το άθλημα του μπάσκετ. Στους επόμενους μήνες, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις με επιπλέον προνόμια και δράσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση των συνδρομητών με το αγαπημένο άθλημα του μπάσκετ.



O Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε: «Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τον κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της χώρας, τη Nova, στο Χορηγικό Πρόγραμμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 3 έτη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια μέσω της Ευρωλίγκας, επεκτείνεται και σε εμπορικό επίπεδο με πολύ θετικές προοπτικές. Η κοινή στρατηγική μας έχει στόχο τη πλήρη ικανοποίηση του φιλάθλου-καταναλωτή και την κατάκτηση κάθε διαθέσιμης κορυφής εντός και εκτός παρκέ!».



Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, επισήμανε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε τον αθλητισμό και να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας. Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους Nova συνδρομητές μας να ζήσουν το παιχνίδι από μέσα παρακολουθώντας τους αγώνες της Greek Basketball League επωφελούμενοι της προσφοράς 1+1 εισιτηρίων καθώς και να κερδίζουν 10% επιστροφή αξίας σε όλες τις αγορές τους από την επίσημη μπουτίκ της ομάδας».