Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Παρί στο ΣΕΦ
Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την επικράτηση (98-86) του Ολυμπιακού επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αν και δυσκολεύτηκε για 35 λεπτά, επιβλήθηκε εν τέλει (98-86) της Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Φουρνιέ, Γουόρντ και Ντόρσεϊ ενώ για τους φιλοξενούμενους ήταν εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον με 35 πόντους.
Οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον στο 8-4 και «συγκατοικούν» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που κέρδισε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) τη Ντουμπάι BC με σκορ 103-82. Στο 5-7 συνεχίζουν οι Γάλλοι.
Μόνη πρώτη στη βαθμολογία η Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που συνεχίζει την «ξέφρενη» πορεία της στη φετινή διοργάνωση.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
- Βιλερμπάν - Μονακό 52-84
- Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73
- Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82
- Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
- Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις 100-99
- Ολυμπιακός-Παρί 98-86
- Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89
- Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε 87-99
- Μπασκόνια-Μπάγερν 95-73
- Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας 76-73
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
- Ολυμπιακός 8-4
- Ερυθρός Αστέρας 8-4
- Παναθηναϊκός AKTOR 8-4
- Ζαλγκίρις Κάουνας 7-5
- Μονακό 7-5
- Βαλένθια 7-5
- Φενέρμπαχτσε 7-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
- Ολύμπια Μιλάνο 6-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-6
- Παρί 5-7
- Ντουμπάι BC 6-7
- Αναντολού Εφές 5-7
- Μπάγερν Μονάχου 5-7
- Μπασκόνια 4-8
- Παρτίζαν 4-8
- Μακάμπι Τελ-Αβίβ 3-9
- Βιλερμπάν 3-9