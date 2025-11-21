Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Παρί στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αν και δυσκολεύτηκε για 35 λεπτά, επιβλήθηκε εν τέλει (98-86) της Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Φουρνιέ, Γουόρντ και Ντόρσεϊ ενώ για τους φιλοξενούμενους ήταν εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον με 35 πόντους.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον στο 8-4 και «συγκατοικούν» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που κέρδισε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) τη Ντουμπάι BC με σκορ 103-82. Στο 5-7 συνεχίζουν οι Γάλλοι.

Μόνη πρώτη στη βαθμολογία η Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που συνεχίζει την «ξέφρενη» πορεία της στη φετινή διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν - Μονακό 52-84

Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82

Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις 100-99

Ολυμπιακός-Παρί 98-86

Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89

Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε 87-99

Μπασκόνια-Μπάγερν 95-73

Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας 76-73

Η βαθμολογία της EuroLeague