Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Παρί στο ΣΕΦ

Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την επικράτηση (98-86) του Ολυμπιακού επί της Παρί για τη 12η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αν και δυσκολεύτηκε για 35 λεπτά, επιβλήθηκε εν τέλει (98-86) της Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Φουρνιέ, Γουόρντ και Ντόρσεϊ ενώ για τους φιλοξενούμενους ήταν εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον με 35 πόντους.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον στο 8-4 και «συγκατοικούν» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που κέρδισε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) τη Ντουμπάι BC με σκορ 103-82. Στο 5-7 συνεχίζουν οι Γάλλοι.

Μόνη πρώτη στη βαθμολογία η Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που συνεχίζει την «ξέφρενη» πορεία της στη φετινή διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

  • Βιλερμπάν - Μονακό 52-84
  • Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73
  • Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82
  • Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις 100-99
  • Ολυμπιακός-Παρί 98-86
  • Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89
  • Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε 87-99
  • Μπασκόνια-Μπάγερν 95-73
  • Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας 76-73

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
  2. Ολυμπιακός 8-4
  3. Ερυθρός Αστέρας 8-4
  4. Παναθηναϊκός AKTOR 8-4
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-5
  6. Μονακό 7-5
  7. Βαλένθια 7-5
  8. Φενέρμπαχτσε 7-5
  9. Μπαρτσελόνα 7-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
  11. Ολύμπια Μιλάνο 6-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-6
  13. Παρί 5-7
  14. Ντουμπάι BC 6-7
  15. Αναντολού Εφές 5-7
  16. Μπάγερν Μονάχου 5-7
  17. Μπασκόνια 4-8
  18. Παρτίζαν 4-8
  19. Μακάμπι Τελ-Αβίβ 3-9
  20. Βιλερμπάν 3-9

