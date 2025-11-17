Ολυμπιακός: Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ερυθρόλευκη φανέλα (pic)

Ο Ολυμπιακός είχε μια ξεχωριστή επίσημη προσκεκλημένη στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς την αναμέτρηση παρακολούθησε από κοντά η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης βρέθηκε στις θέσεις των επισήμων μαζί με τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, οι οποίοι τη φιλοξένησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ως ένδειξη τιμής, οι ιδιοκτήτες των «ερυθρόλευκων» της προσέφεραν μια εμφανίση της ομάδας με το όνομά της και τον αριθμό 7, σε μια κίνηση που τόνισε το ιδιαίτερο καλωσόρισμα του συλλόγου.

Η Γκίλφοϊλ παρακολούθησε με ενδιαφέρον την αναμέτρηση, ενώ η επίσκεψή της αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες στο ΣΕΦ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

H δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.

Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!»