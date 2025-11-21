Επίσημο: Χωρίς τον ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός στον αγώνα εναντίον της Παρί

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (21/11, 21:15) την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Ο κόουτς Μπαρτζώκας έχει ήδη ετοιμάσει το πλάνο της ομάδας για την αναμέτρηση με τους Γάλλους, ωστόσο δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο 35χρονος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον προσαγωγό και λίγες ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση εναντίον της Παρί επισημοποιήθηκε η απουσία του από τον αγώνα.

Την απουσία του ΜακΚίσικ ανακοίνωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day του Ολυμπιακού πριν από το παιχνίδι με τους Γάλλους, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως βρίσκεται «εκτός πλάνων».

Αμφίβολη, επίσης κρίνεται και η συμμετοχή του Τάισον Γουόρντ, ωστόσο, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί πριν τον αγώνα του ΣΕΦ. Ο 28χρονος Αμερικανός δε συμμετείχε στην προπόνηση της Τετάρτης (19/11), καθώς ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα.

Παρ' όλα αυτά, προσπάθησε να προπονηθεί την Πέμπτη (20/11) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του στον αγώνα εναντίον της Παρί λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης.