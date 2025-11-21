Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρί
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρί για την EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα απο την Ολίμπια στο Μιλάνο, αντιμετωπίζει την Παρί στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική της EuroLeague, οπού και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, ωστέ να παραμείνει στις πρώτες θέσεις.
Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 21:15 και θα το παρακολουθήσετε απευθείας απο το Nova Sports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
- Ολυμπιακός - Παρί 21:15
- Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:30
- Μπασκόνια - Μπάγερν 21:30
- Παρτιζάν - Φενέρμπαχτσε 21:30
- Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας 22:00