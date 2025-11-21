Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Euroleague Παρί

Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Παρί για την EuroLeague

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Παρί για την EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στην Euroleague, μετά την ήττα του στο Μιλάνο την προηγούμενη αγωνιστική, απέναντι στην Παρί (21/11, 21:15).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον προσαγωγό, ενώ στην αποστολή επιστρέφει ο Νιλικίνα. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους Γάλλους ο πρώτος σκόρερ της Euroleague, Ναντίρ Χίφι.

Η αναμέτρηση, κάνει πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και μπορείτε να την παρακολουθήστε μέσα από το Athletiko.

