Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς - Το μήνυμα των «ερυθρόλευκων»

Η στιγμή του τραυματισμού του Κίναν Έβανς στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις «πάγωσε» το ΣΕΦ. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στον αγώνα πρωταθλήματος με την Καρδίτσα και είχε γεμίσει αισιοδοξία τους ανθρώπους της ομάδας του Πειραιά.



Ωστόσο, ο παίκτης πρόλαβε να αγωνιστεί στο ματς με τους Λιθουανούς μόλις δύο λεπτά. Σε μία ανύποπτη φάση, ο Έβανς βρέθηκε να σφαδάζει από τον πόνο και έφυγε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο. Η διάγνωση έδειξε ρήξη αχίλλειο τένοντα που φέρνει τον παίκτη για μία ακόμη φορά στο χειρουργείο, αφού αυτός είναι ο τρίτος σοβαρός τραυματισμός που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια.



Όπως ενημέρωσε επίσημα ο Ολυμπιακός, ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις ΗΠΑ. Η ομάδα του Πειραιά εύχεται καλή ανάρρωση στον παίκτη, χωρίς - ωστόσο - να κάνει γνωστό το διάστημα απουσίας του.

Η πρώτη αντίδραση του Έβανς στον τραυματισμό του



Ο Κίναν Έβανς στο πρώτο του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας. Ο παίκτης σημείωσε ότι η ζωή δεν είναι δίκαιη δηλώνοντας ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη.



«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα», τόνισε ο Κίναν Έβανς.