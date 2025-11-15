Οι δύο γκαρντ που «τσεκάρει» ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Έβανς

Ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αναζήτηση ενίσχυσης στην περιφέρεια, με ιταλικό δημοσίευμα να αποκαλύπτει δύο ονόματα που βρίσκονται στη λίστα των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με ανάρτησή στο «Χ», Ιταλός δημοσιογράφος σημειώνει πως οι Πειραιώτες εξετάζουν δύο περιπτώσεις παικτών από το EuroCup, με στόχο την άμεση κάλυψη του κενού στη θέση του πόιντ γκαρντ.

Οι δύο υποψήφιοι είναι ο Μάλακαϊ Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ και ο Τζάρεντ Χάρπερ της Χάποελ Ιερουσαλήμ, επιλογές που έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο του τεχνικού επιτελείου.

Olympiacos Piraeus is on the market for a point guard, in particular after Keenan Evans injury.



Several players offered but now Oly is looking at the EuroCup market.



The club is looking if there’s chance with Jared Harper or Malachi Flynn, I’m told.



Saben Lee future uncertain. pic.twitter.com/ZBFi37rD9B — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 15, 2025

