Οι δύο γκαρντ που «τσεκάρει» ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Έβανς
Ο Ολυμπιακός κινείται για άμεση ενίσχυση στα γκαρντ, με δύο ονόματα να ξεχωρίζουν στη λίστα μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.
Ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αναζήτηση ενίσχυσης στην περιφέρεια, με ιταλικό δημοσίευμα να αποκαλύπτει δύο ονόματα που βρίσκονται στη λίστα των «ερυθρόλευκων».
Σύμφωνα με ανάρτησή στο «Χ», Ιταλός δημοσιογράφος σημειώνει πως οι Πειραιώτες εξετάζουν δύο περιπτώσεις παικτών από το EuroCup, με στόχο την άμεση κάλυψη του κενού στη θέση του πόιντ γκαρντ.
Οι δύο υποψήφιοι είναι ο Μάλακαϊ Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ και ο Τζάρεντ Χάρπερ της Χάποελ Ιερουσαλήμ, επιλογές που έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο του τεχνικού επιτελείου.
«Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για έναν πόιντ γκαρντ, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Πολλοί παίκτες έχουν προταθεί, όμως τώρα ο Ολυμπιακός εξετάζει την αγορά του EuroCup. Η ομάδα ψάχνει να δει αν υπάρχει πιθανότητα για τον Τζάρεντ Χάρπερ ή τον Μάλακαϊ Φλιν, όπως μου μεταφέρθηκε. Το μέλλον του Σέιμπεν Λι παραμένει αβέβαιο».