Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς: «Μη χάνεις ποτέ την ελπίδα σου» (video)

Στο πλευρό του Κίναν Έβανς στέκονται οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, δείχνοντας με κάθε τρόπο την αγάπη και τη στήριξή τους. Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο, οι παίκτες του Ολυμπιακού βγήκαν για προθέρμανση φορώντας μπλούζες με το όνομα του άτυχου γκαρντ.

Η 10η αγωνιστική της EuroLeague στο ΣΕΦ κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο σοκαριστικός τραυματισμός του Έβανς, με ρήξη αχιλλείου τένοντα, επισκίασε τη νίκη της ομάδας και σηματοδότησε την απουσία του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ωστόσο, η ομάδα του Πειραιά ήθελε να του δείξει την αλληλεγγύη της και με πράξεις. Στην Unipol Arena για τον αγώνα με την Μιλάνο, οι παίκτες φόρεσαν μπλούζες με τον αριθμό του, το «2», και το όνομά του, στέλνοντας το μήνυμα:

«Ποτέ μη χάσεις την ελπίδα, μείνε δυνατός Κίναν!»

Μια συγκινητική κίνηση που δείχνει πόσο δεμένοι είναι οι «ερυθρόλευκοι» και πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη μεταξύ των συμπαικτών σε δύσκολες στιγμές.