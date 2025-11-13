Ολυμπιακός: Το βράδυ που μας υπενθύμισε γιατί το μπάσκετ στη ζωή έρχεται απελπιστικά δεύτερο...

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε χωρίς καμία αντίσταση με 95-78 επί της Ζαλγκίρις, στην 10η αγωνιστική της EuroLeague. Μια ονειρική -αγωνιστικά- βραδιά επισκιάστηκε από τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, μόλις δύο λεπτά αφότου πέρασε στο παρκέ του ΣΕΦ που τον αποθέωσε, πριν «παγώσει» για τα καλά βλέποντας τον να αποχωρεί υποβασταζόμενος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε για ένα ακόμα παιχνίδι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (30 πόντοι, 5/9 3π) μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ) να πρωταγωνιστούν, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε μια άνετη νίκη απέναντι στους άστοχους Λιθουανούς. Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε στο 7-3 τον Ολυμπιακό, ρεκόρ που τον τοποθετεί στη 2η θέση της βαθμολογίας, κάτι που δεν μπόρεσε να το χαρεί όσο θα ήθελε, αφού πάνω από όλα είναι η υγεία των αθλητών.

Το μπάσκετ είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή

Ίσως να είναι και το τρίτο. Για κάποιους το τέταρτο, για κάποιους ούτε στην δεκάδα. Σημασία έχει πως το πολυτιμότερο για όλους μας είναι η υγεία. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Και καλό είναι αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο σε τραγικές στιγμές, όπως αυτή του Έβανς.

Είναι λυπηρό να βλέπεις έναν αθλητή να επιστρέφει μετά από 19 μήνες απουσίας, έχοντας περάσει ήδη έναν αχίλλειο (πριν τον δεύτερο τραυματισμό του) και να παθαίνει το ίδιο πράγμα, στο άλλο πόδι. Αυτός είναι ο τρίτος τραυματισμός την τελευταία τριετία για τον Έβανς. Τα λόγια έχουν στερέψει για την ατυχία αυτού του αθλητή που έχει να ανέβει ένα βουνό. Το κυριότερο είναι να αντέξει ψυχολογικά αυτό που του συνέβη (ξανά). Βέβαια εμείς, εύκολα μιλάμε έξω από τον χορό. Ούτε που μπορούμε να φανταστούμε πως νιώθει ένας αθλητής που για παραπάνω από ένα χρόνο πάλευε να επανέλθει, αποθεώθηκε στην επιστροφή του στην Euroleague και λίγα λεπτά μετά φώναζε «No Way» στο παρκέ...

Το πιο καλό παιχνίδι του Ολυμπιακού σε ένα κλίμα «παγωμάρας»

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες των «ερυθρόλευκων» για την εμφάνιση τους απέναντι στους Λιθουανούς, ειδικά από την στιγμή που αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Έβανς. Μόνο όσοι έχουν παίξει μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο καταλαβαίνουν τι σημαίνει να τραυματίζεται ένα μέλος της ομάδας και να συνεχίζεις να παίζεις στη... σκιά της αγωνίας.

Η πιο μεστή εμφάνιση του Ολυμπιακού, ήρθε σε ένα παιχνίδι που κανείς δεν είχε δύναμη ούτε να... χειροκροτήσει. Ένα παιχνίδι το οποίο οι γηπεδούχοι ουσιαστικά «καθάρισαν» από την πρώτη περίοδο με τον Ντόρσεϊ να είναι «καυτός» και να πετυχαίνει 30 πόντους (εκ των οποίων οι μισοί στο πρώτο δεκάλεπτο), με πολύ καλές προσωπικές άμυνες και την Ζαλγκίρις να είναι αγνώριστη στο σουτ (18% στο τρίποντο και 34 % εντός παιδειάς). Με τον Ολυμπιακό να έχει τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ σε πολύ καλή μέρα (24 πόντοι και 17 ριμπάουντ αθροιστικά), αλλά και τον Βεζένκοφ να προσθέτει 14 πόντους, η ομάδα του Μπαρτζώκα ουσιαστικά διατήρησε την διψήφια διαφορά ως το τέλος (95-78), με μοναδικό ψεγάδι τα επιθετικά ριμπάουντ (25) και την ζημιά των Φρανσίσκο, Ράιτ.