Το ΣΕΦ «πάγωσε» με τον τραυματισμό του Έβανς: «No way» φώναζε ο παίκτης του Ολυμπιακού (vid)

Η επιστροφή του Έβανς στην EuroLeague μετά από τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Καρδίτσα την προηγούμενη Κυριακή είχε δημιουργήσει μεγάλη προσμονή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον συμπεριλαμβάνει στην 12άδα λόγω του τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα.

Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του Αμερικανού γκαρντ, που αγωνίστηκε για μόλις 76 δευτερόλεπτα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 580 ημέρες. Η αρχική χαρά στο ΣΕΦ μετατράπηκε σε σιωπή, όταν ο Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας στους συμπαίκτες του «no way».

Ο παίκτης φαινόταν σοκαρισμένος από τον τραυματισμό και σχεδόν δάκρυσε καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια. Υπενθυμίζεται ότι ο Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τον Μάιο του 2024, όταν αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε την αποθεραπεία του. Ο Έβανς προετοιμάστηκε με την ομάδα του Πειραιά και υπέστη νέο τραυματισμό στο φιλικό με τη Μονακό. Επέστρεψε στη δράση στο παιχνίδι με την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, μετά από πάνω από 500 ημέρες απουσίας από επίσημο ματς. Τώρα μένει να φανεί η σοβαρότητα του νέου τραυματισμού του Κίναν Έβανς.