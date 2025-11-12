Μία νίκη μακριά από την πρώτη θέση της Euroleague ο Ολυμπιακός - Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία
Διαβάστε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις για την 10η αγωνιστική.
Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται σόβαρα, πήρε σπουδαία νίκη (95-78) επί της Ζάλγκιρις Κάουνας των Γουίλιαμ-Γκος και Μόουζες Ράιτ και «αναρριχήθηκε» στη 2η θέση της βαθμολογικής κατάταξης.
Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο 7-3 και απέχουν, πλέον μόλις μία νίκη από την πρώτη της κατάταξης Χάποελ Τελ-Αβίβ, ισοβαθμώντας με τους Λιθουανούς και τον εκπληκτικό φέτος Ερυθρό Αστέρα.
Στο 6-4 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος κέρδισε (95-101) το βράδυ της Τρίτης (11/11) την Παρί στο Παρίσι.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ημέρας ξεχώρισε το «διπλό» (74-75) της Μπαρτσελόνα επί τη Μπάγερν στο Μόναχο, καθώς και η εντός έδρας νίκη (80-72) της Αρμάνι Μιλάνο εναντίον της Βιλερμπάν.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
- Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 102-86
- Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 84-75
- Χάποελ Τελ-Αβίβ - Μπασκόνια 114-89
- Παρτίζαν - Μονακό 78-76
- Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
- Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89
- Παρί - Παναθηναϊκός 95-101
- Ολυμπιακός - Ζάγκιρις Κάουνας 95-78
- Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 74-75
- Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν 80-72
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
- Ολυμπιακός 7-3
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Ζαλγκίρις Κάουνας 7-3
- Μονακό 6-4
- Βαλένθια 6-4
- Παναθηναϊκός 6-4
- Μπαρτσελόνα 6-4
- Μπάγερν Μονάχου 5-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
- Φενέρμπαχτσε 5-5
- Βίρτους Μπολόνια 5-5
- Μιλάνο 5-5
- Παρί 4-6
- Dubai BC 4-6
- Παρτίζαν 4-6
- Αναντολού Εφές 3-7
- Μπασκόνια 3-7
- Βιλερμπάν 2-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8