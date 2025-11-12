Σπορ Ολυμπιακός Ζαλγκίρις Euroleague Παναθηναϊκός Μπάσκετ

Μία νίκη μακριά από την πρώτη θέση της Euroleague ο Ολυμπιακός - Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία

Διαβάστε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις για την 10η αγωνιστική.

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται σόβαρα, πήρε σπουδαία νίκη (95-78) επί της Ζάλγκιρις Κάουνας των Γουίλιαμ-Γκος και Μόουζες Ράιτ και «αναρριχήθηκε» στη 2η θέση της βαθμολογικής κατάταξης. 

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο 7-3 και απέχουν, πλέον μόλις μία νίκη από την πρώτη της κατάταξης Χάποελ Τελ-Αβίβ, ισοβαθμώντας με τους Λιθουανούς και τον εκπληκτικό φέτος Ερυθρό Αστέρα.

Στο 6-4 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος κέρδισε (95-101) το βράδυ της Τρίτης (11/11) την Παρί στο Παρίσι.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ημέρας ξεχώρισε το «διπλό» (74-75) της Μπαρτσελόνα επί τη Μπάγερν στο Μόναχο, καθώς και η εντός έδρας νίκη (80-72) της Αρμάνι Μιλάνο εναντίον της Βιλερμπάν

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

  • Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 102-86
  • Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 84-75
  • Χάποελ Τελ-Αβίβ - Μπασκόνια 114-89
  • Παρτίζαν - Μονακό 78-76
  • Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
  • Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89
  • Παρί - Παναθηναϊκός 95-101
  • Ολυμπιακός - Ζάγκιρις Κάουνας 95-78
  • Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 74-75
  • Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν 80-72

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
  2. Ολυμπιακός 7-3
  3. Ερυθρός Αστέρας 7-3
  4. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-3
  5. Μονακό 6-4
  6. Βαλένθια 6-4
  7. Παναθηναϊκός 6-4
  8. Μπαρτσελόνα 6-4
  9. Μπάγερν Μονάχου 5-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
  11. Φενέρμπαχτσε 5-5
  12. Βίρτους Μπολόνια 5-5
  13. Μιλάνο 5-5
  14. Παρί 4-6
  15. Dubai BC 4-6
  16. Παρτίζαν 4-6
  17. Αναντολού Εφές 3-7
  18. Μπασκόνια 3-7
  19. Βιλερμπάν 2-8
  20. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

