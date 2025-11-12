Μία νίκη μακριά από την πρώτη θέση της Euroleague ο Ολυμπιακός - Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται σόβαρα, πήρε σπουδαία νίκη (95-78) επί της Ζάλγκιρις Κάουνας των Γουίλιαμ-Γκος και Μόουζες Ράιτ και «αναρριχήθηκε» στη 2η θέση της βαθμολογικής κατάταξης.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο 7-3 και απέχουν, πλέον μόλις μία νίκη από την πρώτη της κατάταξης Χάποελ Τελ-Αβίβ, ισοβαθμώντας με τους Λιθουανούς και τον εκπληκτικό φέτος Ερυθρό Αστέρα.

Στο 6-4 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος κέρδισε (95-101) το βράδυ της Τρίτης (11/11) την Παρί στο Παρίσι.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ημέρας ξεχώρισε το «διπλό» (74-75) της Μπαρτσελόνα επί τη Μπάγερν στο Μόναχο, καθώς και η εντός έδρας νίκη (80-72) της Αρμάνι Μιλάνο εναντίον της Βιλερμπάν.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ-Αβίβ - Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν - Μονακό 78-76

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89

Παρί - Παναθηναϊκός 95-101

Ολυμπιακός - Ζάγκιρις Κάουνας 95-78

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 74-75

Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν 80-72

Η βαθμολογία της EuroLeague