Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: «Ερυθρόλευκος» περίπατος στη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε χωρίς καμία αντίσταση με 95-78 επί της Ζαλγκίρις, στην 10η αγωνιστική της EuroLeague. Μια ονειρική -αγωνιστικά- βραδιά επισκιάστηκε από τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, μόλις δύο λεπτά αφότου πέρασε στο παρκέ του ΣΕΦ που τον αποθέωσε, πριν «παγώσει» για τα καλά βλέποντας τον να αποχωρεί υποβασταζόμενος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε για ένα ακόμα παιχνίδι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (30 πόντοι, 5/9 3π) μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ) να πρωταγωνιστούν, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε μια άνετη νίκη απέναντι στους άστοχους Λιθουανούς. Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε στο 7-3 τον Ολυμπιακό, ρεκόρ που τον τοποθετεί στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Πλέον, οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι για να κλείσουν με 2 στα 2 την «διαβολοβδομάδα», με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή (14/11) στις 21:30.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στο παρκέ, με τον νατουραλιζέ της εθνικής μας να κλέβει τις εντυπώσεις στο ξεκίνημα του αγώνα. Μέσα σε έξι λεπτά, ο Ντόρσεϊ μέτρησε 4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 1/1 βολή, δίνοντας από... νωρίς το σύνθημα στους συμπαίκτες του που δεν άργησαν να τον «ακολουθήσουν». Η Ζαλγκίρις έμοιαζε κολλημένη στους 9 πόντους, το ΣΕΦ άρχισε να ζεσταίνεται επικίνδυνα για τους Λιθουανούς, με τους φίλους της ομάδας να αποθεώνουν τον Κίναν Έβανς κατά την είσοδο του στον αγώνα (23-9, 8'). Μόλις ένα λεπτό αργότερα, ο κόσμος «πάγωσε» βλέποντας τον άτυχο Αμερικανό να αποχωρεί υποβασταζόμενος, ελάχιστα λεπτά μετά την επιστροφή του στη δράση.

Eurokinissi

Με τον κόσμο σοκαρισμένο από την άσχημη εξέλιξη της επιστροφής του Έβανς το 2ο δεκάλεπτο ξεκίνησε, με τους «ερυθρόλευκους» να εκτοξεύουν στο +22 την υπέρ τους διαφορά, χάρη στις βολές του Βεζένκοφ και την αστοχία της Ζαλγκίρις (36-14, 13'). Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, καθώς με ένα επιμέρους σκορ 13-2 έριξαν τη διαφορά στους 11 (38-27, 16'). Η οξυδέρκεια του Σέιμπεν Λι έδωσε στον Ολυμπιακό τρεις βολές στην εκπνοή του ημιχρόνου, στις οποίες ευστόχησε για να δώσει στους Πειραιώτες αέρα 14 πόντων. Σκορ ημιχρόνου 50-36.

Η Ζαλγκίρις συνέχισε να μην βρίσκει στόχο πίσω από την γραμμή των 6.75μ (μόλις 3/22 σουτ τριών πόντων), ο Ολυμπιακός άρχισε να πατά καλύτερα μετά την εκρηκτική πρώτη περίοδο, επαναφέροντας την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (61-38, 23'). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα παρέμειναν συγκεντρωμένοι, μην επιτρέποντας στους Λιθουανούς οποιαδήποτε προσπάθεια επιστροφής στο παιχνίδι (74-53, 30').

Eurokinissi

Το τρίποντο του Ντόρσεϊ και η τάπα του Χολ στον Φρανσίσκο μετά από ένα δίλεπτο στο τελευταίο δεκάλεπτο «ξύπνησαν» το κοινό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα παιχνίδι που είχε κλειδώσει πρακτικά από νωρίς. Ο υπόλοιπος χρόνος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μια εύκολη νίκη, εν αναμονή των νέων για τον τραυματισμό του άτυχου Κίναν Έβανς.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78.