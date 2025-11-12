ΣΕΦ: Ο... μισός Ολυμπιακός του ποδοσφαίρου στο πλάι της ομάδας μπάσκετ

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φόρεσε τα «γιορτινά» του για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού εναντίον της Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Σχεδόν... σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε στα επίσημα του ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο, ο Λορέντζο Σιπιόνι, αλλά και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα δήλωσαν παρόν στο Φαληρικό στάδιο για να εμψυχώσουν τους Πειραιώτες.

Βραβεύτηκαν Γούλιαμ-Γκος και Ράιτ πριν το παιχνίδι

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ξέχασε την προσφορά του Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος και του Μόουζες Ράιτ στο σύλλογο του Πειραιά και τους βράβευσε με τιμητικές πλακέτες πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης.

Eurokinissi

Οι δυο τους επέστρεψαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως αντίπαλοι, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα από το να τους υποδεχθεί θερμά. Ο προπονητής των Πειραιωτών έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος που συναντούσε από κοντά τους πρώην παίκτες του, τους αγκάλιασε και μαζί απόλαυσαν μία ολιγόλεπτη συζήτηση όσο οι δύο ομάδες ολοκληρώναν το ζέσταμα τους πριν το μεγάλο παιχνίδι.

Eurokinissi

Ο Γούιλιαμ-Γκος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε δύο θητείες, αρχικά το 2018-2019 και στη συνέχεια την περίοδο 2023-2025. Με τους «ερυθρολεύκους» πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2025, το Κύπελλο του 2024, αλλά και τα Σούπερ Καπ των 2023 και 2024.

Ο Μόουζες Ράιτ φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» την περίοδο 2023-2025 και πανηγύρισε με τους Πειραιώτες τον τίτλο του πρωταθλητή του 2025, αλλά και το Κύπελλο του 2024.