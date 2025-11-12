Η αγωνία στο κατακόρυφο: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Κίναν Έβανς

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, αλλά ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς επισκίασε την τρομερή εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»



Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για λίγα μόλις λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα,πριν αποχωρήσει υποβασταζόμενος, προκαλώντας ανησυχία σε όλους. Στη συνέχεια, ο Έβανς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Μπαρτζώκας: «Μοιάζει για κάτι σοβαρό»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος στα όσα εκτυλίχθηκαν στο φαληρικό στάδιο.



«Σκοράραμε 95 πόντους κόντρα στην καλύτερη άμυνα της λίγκας. Ήμασταν πολύ καλοί τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Πρέπει να διορθώσουμε τις πολλές δεύτερες ευκαιρίες που τους δώσαμε. Πρέπει να απολαύσουμε με κάποιον τρόπο τη νίκη που πήραμε.

Δεν έχω κάποια νέα για τον Έβανς. Μοιάζει σοβαρός τραυματισμός. Θα είναι καλύτερα να μιλήσουμε μετά από μια δυο μέρες όταν βγουν τα αποτελέσματα από τις μαγνητικές τομογραφίες».

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σοκαρισμένος δήλωσε: «Τι τραγωδία είναι αυτή; Ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρο όσο μοιάζει».

Τρίτος σοβαρός τραυματισμός για τον Έβανς

Πρόκειται για τον τρίτο σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του Κίναν Έβανς και ειρωνικά, ήρθε απέναντι στην ομάδα όπου είχε περάσει παρόμοιες δοκιμασίες, τη Ζαλγκίρις.

Ο πρώτος του μεγάλος τραυματισμός σημειώθηκε τη σεζόν 2022/23, όταν αγωνιζόταν στη Λιθουανία, με ρήξη στο δεξί πόδι σε ανύποπτη φάση. Το 2024 υπέστη ρήξη τένοντα στο δεξί του γόνατο, ενώ αυτή τη φορά ο τραυματισμός εντοπίζεται στον αριστερό αχίλλειο ένα ακόμη σκληρό πλήγμα για τον άτυχο Αμερικανό γκαρντ.

Ο Λεσόρ, η Ζαλγκίρις και ο Παναθηναϊκός στο πλευρό το άτυχου Έβανς