Ολυμπιακός: Υποψήφιος για αντί-Έβανς και ο Νάντο Ντε Κόλο

Ο Ολυμπιακός αναγκάζεται να βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός πόιντ γκαρντ, μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του άτυχου Κίναν Έβανς. Με τις διαθέσιμες επιλογές να είναι περιορισμένες, δεν είναι απίθανο οι «ερυθρόλευκοι» να κινηθούν για παίκτη που δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Μια τέτοια περίπτωση είναι του Νάντο Ντε Κόλο, ο οποίος εδώ και εβδομάδες έχει προταθεί στον Ολυμπιακό έχοντας εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Βιλερμπάν. Ο Ντε Κολό μετράει φέτος 12.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά 19’29” συμμετοχής σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή την στιγμή είναι στα πιτς με τραυματισμό στον μηρό.