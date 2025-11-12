Δεν ξανάγινε τέτοια ατυχία: Πάλι ρήξη αχιλλείου ο Κίναν Έβανς

Η επιστροφή του Έβανς στην EuroLeague μετά από τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Καρδίτσα την προηγούμενη Κυριακή είχε δημιουργήσει μεγάλη προσμονή.

Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του Αμερικανού γκαρντ, που αγωνίστηκε για μόλις 76 δευτερόλεπτα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 580 ημέρες. Η αρχική χαρά στο ΣΕΦ μετατράπηκε σε σιωπή, όταν ο Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας στους συμπαίκτες του «no way» και όπως αναφέρει η ιατρική διάγνωση υπέστη ρήξη στον αχίλλειο.

Ξανά ρήξη στον αχίλλειο όπως το 2024 με την Ζαλγκίρις

Ο παίκτης φαινόταν σοκαρισμένος από τον τραυματισμό και σχεδόν δάκρυσε καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια. Υπενθυμίζεται ότι ο Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τον Μάιο του 2024, όταν αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε την αποθεραπεία του. Ο Έβανς προετοιμάστηκε με την ομάδα του Πειραιά και υπέστη νέο τραυματισμό στο φιλικό με τη Μονακό. Επέστρεψε στη δράση στο παιχνίδι με την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, μετά από πάνω από 500 ημέρες απουσίας από επίσημο ματς και σήμερα απέναντι στην παλιά του ομάδα αναμενόταν να κάνει το ντεμπούτο του.

Ένα ντεμπούτο στην Euroleague που μετατράπηκε σε εφιάλτη, αφού μόλις λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στο παρκέ, τραυματίστηκε και όλο το ΣΕΦ «πάγωσε». Μετά από ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε πως ο παίκτης υπέστη ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και αναμένεται να απουσιάσει αρκετούς μήνες από τα γήπεδα.

Τρίτος σοβαρός τραυματισμός για τον Έβανς

Πρόκειται για τον τρίτο σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του Κίναν Έβανς και ειρωνικά, ήρθε απέναντι στην ομάδα όπου είχε περάσει παρόμοιες δοκιμασίες, τη Ζαλγκίρις.

Ο πρώτος του μεγάλος τραυματισμός σημειώθηκε τη σεζόν 2022/23, όταν αγωνιζόταν στη Λιθουανία, με ρήξη στο δεξί πόδι σε ανύποπτη φάση. Το 2024 υπέστη ρήξη τένοντα στο δεξί του γόνατο, ενώ αυτή τη φορά ο τραυματισμός εντοπίζεται στον αριστερό αχίλλειο ένα ακόμη σκληρό πλήγμα για τον άτυχο Αμερικανό γκαρντ.