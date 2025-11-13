Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους της με τον Πεναρόγια ευχαριστώντας τον για όσα πρόσφερε στην ομάδα αλλά και για τον επαγγελματισμό του.

Οι Καταλανοί έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη, καθώς έχουν έρθει σε συμφωνία με έναν δικό τους άνθρωπο, ο οποίος έχει και παρελθόν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος για τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι του και στην ομάδα που πέρασε τα περισσότερα χρονιά της καριέρας του. Η συμφωνία των δυο πλευρών είναι για τρία χρονιά σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία και συγκεκριμένα τη Mundo Deportivo.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, την τελευταία φορά που έκατσε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, είχε μια Euroleague το 2010 κόντρα στον Ολυμπιακό, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα. Ένας απολογισμός που τον κάνει έναν από τους πιο πετυχημένους προπονητές της ομάδας διαχρονικά.