EuroLeague: Η ώρα και το κανάλι του Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR

Που θα δείτε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία για την ενδέκατη στροφή της EuroLeague.

Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Μαδρίτη, για να ολοκληρώσει τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, κόντρα στη Ρεάλ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Το τριφύλλι θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες του μετά το διπλό που έκανε κόντρα στην Παρί.

Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ το βράδυ της Πέμπτης (13/11, 21:45) στο WiZink Center και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας

  • Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 21:00 Novasports 5
  • Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:00 Novasports 4
  • Παρί - Βαλένθια 21:45 Novasports Start
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 22:00 Novasports 6

