Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι εναντίον της Παρί
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε σπουδαία νίκη με σκορ 95-101 εναντίον της Παρί στο Παρίσι για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 6-4 και πλησίασαν τον Ολυμπιακό και τη Μονακό στις θέσεις που οδηγούν σε απευθείας πρόκριση στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.
Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας εξακολουθεί να βρίσκεται η Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις «υψηλές πτήσεις», διαλύοντας και τη Μπασκόνια με σκορ 114-89.
«Με φόρα» συνεχίζει η Βαλένθια, η οποία κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 89-76, παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας και «βύθισε» τη Ρεάλ στις 5 ήττες.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ημέρας, ξεχώρισε η δύσκολη νίκη της Παρτίζαν (78-76) εναντίον της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-6. Στις έξι νίκες παρέμειναν οι Μονεγάσκοι.
Τέλος, «έκπληξη» προκάλεσε η εντός έδρας επικράτηση (102-86) της 15ης Ντουμπάι BC εναντίον του 3ου στη βαθμολογία Ερυθρού Αστέρα.
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11)
- Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 102-86
- Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 84-75
- Χάποελ Τελ-Αβίβ - Μπασκόνια 114-89
- Παρτίζαν - Μονακό 78-76
- Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
- Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89
- Παρί - Παναθηναϊκός 95-101
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (12/10)
- Ολυμπιακός - Ζάγκιρις Κάουνας (21:15)
- Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν (21:30)
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
- Ζάλγκιρις Κάουνας 7-2
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Ολυμπιακός 6-3
- Μονακό 6-4
- Παναθηναϊκός 6-4
- Βαλένθια 6-4
- Μπαρτσελόνα 5-4
- Μπάγερν Μονάχου 5-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
- Φενέρμπαχτσε 5-5
- Βίρτους Μπολόνια 5-5
- Μιλάνο 4-5
- Παρί 4-6
- Dubai BC 4-6
- Παρτίζαν 4-6
- Αναντολού Εφές 3-7
- Μπασκόνια 3-7
- Βιλερμπάν 2-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8