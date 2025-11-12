Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι εναντίον της Παρί

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε σπουδαία νίκη με σκορ 95-101 εναντίον της Παρί στο Παρίσι για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 6-4 και πλησίασαν τον Ολυμπιακό και τη Μονακό στις θέσεις που οδηγούν σε απευθείας πρόκριση στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας εξακολουθεί να βρίσκεται η Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις «υψηλές πτήσεις», διαλύοντας και τη Μπασκόνια με σκορ 114-89.

«Με φόρα» συνεχίζει η Βαλένθια, η οποία κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 89-76, παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας και «βύθισε» τη Ρεάλ στις 5 ήττες.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ημέρας, ξεχώρισε η δύσκολη νίκη της Παρτίζαν (78-76) εναντίον της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-6. Στις έξι νίκες παρέμειναν οι Μονεγάσκοι.

Τέλος, «έκπληξη» προκάλεσε η εντός έδρας επικράτηση (102-86) της 15ης Ντουμπάι BC εναντίον του 3ου στη βαθμολογία Ερυθρού Αστέρα.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11)

Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ-Αβίβ - Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν - Μονακό 78-76

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89

Παρί - Παναθηναϊκός 95-101

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (12/10)

Ολυμπιακός - Ζάγκιρις Κάουνας (21:15)

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν (21:30)

Η βαθμολογία της EuroLeague