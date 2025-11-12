Σπορ Euroleague Παναθηναϊκός Παρί Μπάσκετ

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι εναντίον της Παρί

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε σπουδαία νίκη με σκορ 95-101 εναντίον της Παρί στο Παρίσι για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 6-4 και πλησίασαν τον Ολυμπιακό και τη Μονακό στις θέσεις που οδηγούν σε απευθείας πρόκριση στα πλέι-οφ της διοργάνωσης. 

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας εξακολουθεί να βρίσκεται η Χάποελ Τελ-Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις «υψηλές πτήσεις», διαλύοντας και τη Μπασκόνια με σκορ 114-89.

«Με φόρα» συνεχίζει η Βαλένθια, η οποία κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 89-76, παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας και «βύθισε» τη Ρεάλ στις 5 ήττες.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ημέρας, ξεχώρισε η δύσκολη νίκη της Παρτίζαν (78-76) εναντίον της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-6. Στις έξι νίκες παρέμειναν οι Μονεγάσκοι.

Τέλος, «έκπληξη» προκάλεσε η εντός έδρας επικράτηση (102-86) της 15ης Ντουμπάι BC εναντίον του 3ου στη βαθμολογία Ερυθρού Αστέρα.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11)

  • Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας 102-86
  • Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 84-75
  • Χάποελ Τελ-Αβίβ - Μπασκόνια 114-89
  • Παρτίζαν - Μονακό 78-76
  • Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
  • Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές 99-89
  • Παρί - Παναθηναϊκός 95-101

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (12/10)

  • Ολυμπιακός - Ζάγκιρις Κάουνας (21:15)
  • Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα (21:30)
  • Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν (21:30)

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
  2. Ζάλγκιρις Κάουνας 7-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 7-3
  4. Ολυμπιακός 6-3
  5. Μονακό 6-4
  6. Παναθηναϊκός 6-4
  7. Βαλένθια 6-4
  8. Μπαρτσελόνα 5-4
  9. Μπάγερν Μονάχου 5-4
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
  11. Φενέρμπαχτσε 5-5
  12. Βίρτους Μπολόνια 5-5
  13. Μιλάνο 4-5
  14. Παρί 4-6
  15. Dubai BC 4-6
  16. Παρτίζαν 4-6
  17. Αναντολού Εφές 3-7
  18. Μπασκόνια 3-7
  19. Βιλερμπάν 2-7
  20. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

