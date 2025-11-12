Ομπράντοβιτς - Σπανούλης: Τι ειπώθηκε κατά την διάρκεια της ιστορικής αγκαλιάς

Ένα από τα πιο σημαντικά highlight της βραδιάς στην Euroleague δεν ήταν κάποια στιγμή εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά μια κίνηση με backgroun και τεράστια σημασία.

Πρωταγωνιστές ήταν δύο θρύλοι του αθλήματος, που άφησαν το σημάδι τους στην διοργάνωση. Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης άφησαν στην άκρη τις -όποιες- διαφορές τους και 15 χρόνια μετά αγκαλιάστηκαν ξανά, με τα φλας να αστράφτουν και όλα τα βλέμματα να μένουν εκεί.

Ο Ζοτς για χρόνια δεν μιλούσε στον Kill Bill, λόγω της απόφασής του να μετακομίσει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, αλλά -κυρίως- λόγω του τρόπου που έγινε αυτό.

Όλα όμως ανήκουν στο παρελθόν και η αγκαλιά ήρθε να «σφραγίσει» το μόνιασμά των δύο ανδρών.

Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου ωστόσο ήταν ένα: τι ειπώθηκε ανάμεσα στους δύο άνδρες;

Ο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε σχετικά, με την απάντησή του να είναι λακωνική και αφοπλιστική: «Ήταν κάτι προσωπικό», είπε χωρίς να δώσει την παραμικρή έκταση στο θέμα. Θέλοντας να κρατήσει τη στιγμή ανάμεσα σε εκείνον και τον Βασίλη Σπανούλη.

Όπως άρμοζε στην περίσταση...