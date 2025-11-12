Συγκίνηση στο Βελιγράδι: Ομπράντοβιτς και Σπανούλης αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια

Μπορεί η Παρτίζαν να επιβλήθηκε κατά κράτος για τρία δεκάλεπτα της Μονακό. Μπορεί οι Μονεγάσκοι να προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Μπορεί ο κόσμος των Σέρβων να έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση. Όμως, το πιο σημαντικό φωτογραφικό καρέ της 10η αγωνιστικής της EuroLeague ανήκει στους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλη Σπανούλη, οι οποίοι έγραψαν μπασκετική ιστορία στο παρκέ της «Αρένας του Βελιγραδίου».

Οι δύο προπονητές προσέγγισαν ο ένας τον άλλο για την καθιερωμένη χειραψία των τεχνικών μετά τον αγώνα. Και εκεί, για πρώτη φορά μετά από 15 ολόκληρα χρόνια αφέθηκαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου.

Οι δυο τους, είχαν συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό κατακτώντας το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όμως, ο τότε προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς δε συγχώρεσε ποτέ στον Σπανούλη τη... μετακόμισή του στο λιμάνι του Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Έκτοτε, Ομπράντοβιτς και Σπανούλης άφησαν πίσω τους τις καλύτερές τους στιγμές και παρά τον απεριόριστο σεβασμό του ενός για τις ικανότητες του άλλου, ποτέ τους δεν ήρθαν ξανά τόσο κοντά.

Ακολούθησε μία σειρά από δηλώσεις, στις οποίες ο Ομπράντοβιτς ανέφερε πως σέβεται το Σπανούλη ως μπασκετμπολίστα, όμως δεν εκτιμά καθόλου τη συμπεριφορά του. Ο Σπανούλης απαντούσε πως ο Ομπράντοβιτς είναι ένας ιδιοφυής προπονητής, όμως στεκόταν στο γεγονός πως πριν τον τελικό της περσινής EuroLeague δεν έλαβε κανένα μήνυμα από τον πρώην προπονητή του. Οι σχέσεις τους παρέμεναν ψυχρές.

Όλα αυτά, μέχρι το βράδυ της Τρίτης (11/11). Εκεί, που οι δυο τους «έθαψαν το τσεκούρι» και αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο Ομπράντοβιτς μάλιστα, μίλησε για αρκετά δευτερόλεπτα στον Έλληνα κόουτς, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιείται τι είπαν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι σχέσεις των δύο θρύλων του μπάσκετ δείχνουν να εξομαλύνονται.