Το παρασκήνιο της απόφασης Σπανούλη για την Εθνική Ελλάδας: Πώς η Μονακό πείστηκε να τον... αφήσει

Μιας και ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στην Ελλάδα, αυτή τη φορά ως προπονητής της Μονακό και επισκέφθηκε το ΣΕΦ, από το οποίο έφυγε νικητής κόντρα στον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague, εμφανίστηκε στο προσκήνιο η θέλησή και η διάθεση, του ίδιου αλλά και της ομοσπονδίας, να μείνει για... χρόνια στο «τιμόνι» της Εθνικής ομάδας.

Το συμβόλαιο του «Kill Bill» με την ΕΟΚ έχει λήξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφεθεί... ληγμένο. Σύντομα θα υπάρξει ανανέωση της συνεργασίας, μιας και οι διαδικασίες προχωρούν και σχετίζονται με τη Μονακό.

Ο Σπανούλης έχει στο Πριγκιπάτο ένα «ηγεμονικό» συμβόλαιο και εξ αρχής η λογική έλεγε πως αν ο πρόεδρος της ομάδας που ανήκει, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, δεν είχε αντίρρηση για τη συμμετοχή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, τότε δε θα προέκυπτε κανένα πρόβλημα και καμία αμφιβολία.

Η δήλωση όλο... νόημα στο ΣΕΦ και η επέκταση που δεν αργεί

Ο Σπανούλης ανήκει στο... παρελθόν της ομάδας, με την οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Λετονίας, ανήκει επίσης στο παρόν της, αλλά και στο μέλλον της. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι μεν η Μονακό, στην οποία έχει ένα «ηγεμονικό» συμβόλαιο θα μπορούσε να βάλει ερωτηματικά, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει. Ο Φεντορίτσεφ «επιτρέπει» στον Σπανούλη να διαχειριστεί την εθνική και θα το κάνει με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο Βασίλης Σπανούλης σε ερώτηση που του έγινε μετά το Ολυμπιακός-Μονακό, απάντησε στα σενάρια που τον θέλουν να μένει στον πάγκο της Εθνικής με ένα χαμόγελο... γεμάτο μηνύματα και απάντησε «Θα το μάθετε σύντομα».

Σύντομα αναμένονται εξελίξεις και ουσιαστικά η επίσημη επέκταση του συμβολαίου του Σπανούλη με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.