Στο ΣΕΦ ο Τζόκοβιτς: Αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να είναι κατάμεστο από τους φιλάθλους.

Μεταξύ των θεατών βρέθηκε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος πλέον διαμένει στην Ελλάδα. Ο Σέρβος τενίστας, γνωστός οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, είχε πρόσφατα εντοπιστεί στο Βελιγράδι να τραγουδάει σύνθημα του Ολυμπιακού, δείχνοντας την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους».

Χθες, ο Τζόκοβιτς παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις σουίτες του «Telecom Center», όπου οι φίλοι των «πρασίνων» δεν φάνηκαν να εκτιμούν το ερυθρόλευκο υπόβαθρό του. Στο φαληρικό στάδιο όμως, ο κόσμος του Ολυμπιακού τον υποδέχθηκε θερμά, δείχνοντας την εκτίμησή του.