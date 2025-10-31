Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη ΕuroLeague.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη (31/10, 21:15) στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και θέλουν να κλείσουν με νίκη την τρίτη διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν, απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα από το Ισραήλ, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν με ρεκόρ 6-1.
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Λι, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ, Χολ.
Εκτός έμειναν οι: Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο, Έβανς και Νετζήπογλου.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
