Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη (31/10, 21:15) στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και θέλουν να κλείσουν με νίκη την τρίτη διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν, απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα από το Ισραήλ, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν με ρεκόρ 6-1.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Λι, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ, Χολ.



Εκτός έμειναν οι: Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο, Έβανς και Νετζήπογλου.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

