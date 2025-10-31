Στο ΣΕΦ Μεντιλίμπαρ και Τζόκοβιτς για το Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της τρίτης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα από τη Μονακό και να επιστρέψουν στις νίκες, με τον κόσμο στο φαληρικό γήπεδο να δίνει δυναμικό παρών. Ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού βρέθηκε δίπλα στο παρκέ για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα απέναντι στους νεοφώτιστους της διοργάνωσης.

Όπως ήταν φυσικό ο Βάσκος αποθεώθηκε από την κερκίδα.

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς και δέχτηκε θερμό χειροκρότημα.